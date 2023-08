Ancelotti vuelve a olvidarse de Nacho

El primer capitán del Real Madrid no ha tenido ningún minuto en las dos primeras jornadas de la Liga 2023/24 Ni la grave lesión de Militao, de momento, le ha concedido la oportunidad de estrenar el brazalete que ha heredado de Benzema

Nacho Fernández no ha tenido nada de protagonismo en los dos primeros partidos del Real Madrid. El canterano blanco, que dudó de seguir en el club de su vida precisamente porque no tuvo demasiada continuidad el curso pasado, no ha jugado ningún minuto ante el Athletic Club y el Almería. El defensa aún no ha lucido en compromiso oficial el brazalete de primer capitán merengue que asumió tras la salida de Karim Benzema.

Nacho está volviendo a vivir el ostracismo que experimentó a principios de la campaña pasada con el añadido de que Militao se ha lesionado de gravedad. En caso de que haya más contratiempos en la retaguardia entrará en escena, pero de momento todavía no se ha vestido de corto. Salvo los lesionados Ferland Mendy, Dani Ceballos y Arda Güler, el recién incorporado Kepa Arrizabalaga y el ‘descartado’ Álvaro Odriozola, es el único jugador de la plantilla del Madrid que no ha participado en las dos primeras jornadas de la Liga 2023/24.

Si algo ha demostrado Nacho en los últimos años, sin embargo, es que tiene una enorme capacidad para estar preparado para rendir cuando Carlo Ancelotti, sea por necesidad o por convicción, le necesite. Su versatilidad le convierte en un efectivo que a lo largo de una temporada es muy importante para tapar agujeros y solucionar problemas urgentes.