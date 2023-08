Florian Wirtz, un centrocampista en la agenda del Real Madrid

El alemán de 20 años brilla en el Leverkusen y tanto el Real Madrid como los grandes de Europa, con el City a la cabeza, le siguen El club madridista piensa en él para fortalecer la medular como relevo de Modric y Kroos que podrían salir el próximo verano

El mercado no para. El Madrid tiene varios nombres apuntados en su agenda para seguir fortaleciendo el equipo en el verano del 2024 venga o no Mbappé, el gran añorado. Uno de esos jugadores es el alemán de 20 años Florian Wirtz. Un centrocampista ofensivo que hace las delicias en el Bayer Leverkusen que dirige Xabi Alonso. Cumple el perfil de la política que sigue Florentino Pérez de joven, bueno y con talento. Eso sí, su precio no es asequible ya que tiene un valor de mercado de 85 millones de euros, aunque el club alemán lo ha tasado en 100.

Wirtz es un fijo en las alineaciones del técnico tolosarra que ha conseguido, de momento, que siga en el equipo ante el interés de los grandes de Europa. Además del Real Madrid, el City de Guardiola también se posiciona como uno de los candidatos a ficharlo. El Barça también tiene la esperanza de ficharlo, pero depende de su economía para entrar en la puja. El Bayern es otro de los equipos que ha intentado ya enrolarlo en sus filas, pero sus necesidades eran otras. El internacional alemán (4 entorchados) es una de las promesas del fútbol germano, que confía en su evolución para fortalecer una selección en transición.

MÁS DINAMITA PARA LA MEDULAR

El Real Madrid ha reforzado muy bien su medular en los últimos años con los fichajes de Valverde, Camavinga, Tchouameni, Bellingham, Güler y manteniendo a Ceballos. Al frente de este pequeño ejercito siguen Kroos y Modric, dos jugadores únicos que han dado tardes de gloria al equipo pero que empiezan a necesitar relevos. Ambos acaban contrato el próximo verano y el joven jugador alemán es uno de los que más gusta para seguir fortaleciendo ese centro de campo con más dinamita en caso de que el croata y el bávaro se vayan.

La competencia será dura por la joven promesa germana, sobre todo si los blancos siguen centrados en fichar a Mbappé o Haaland, dos jugadores que requerirán una fuerte inversión. Sin embargo, el Madrid tiene claro que no se va a parar ya en esperarles. Sus últimas experiencias han sido negativas. De tanto esperar al francés se desentendió del noruego para proteger a Benzema, que ahora les ha dejado colgados, y se fue al City para ayudarle a ser campeón de la Champions. Wirtz encaja en lo que buscan los madridistas que pujarán por él entre otros refuerzos como puede ser Deivis para el lateral.