Ancelotti: "Al descanso estaba muy enfadado"

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirmó que "la reacción ha sido espectacular como siempre, porque este escudo nunca se rinde" tras la remontada de su equipo al Villarreal en la Copa del Rey (2-3), a lo que agregó que "parece que hemos vuelto".

"Estaba muy enfadado en el descanso, porque en los duelos no hemos sido contundentes, el Villarreal ha jugado muy bien con balón, pero nosotros hemos perdido muchos duelos y le he dicho al equipo que tenia que despertar porque estábamos a tiempo y se han despertado muy bien", comentó en la rueda de prensa tras el duelo.

El técnico italiano analizó que de este partido hay una primera parte, que no ha sido buena y no se puede jugar así, y la segunda, en la que han reaccionado bien, pero apuntó que "no podemos llegar cerca del fondo para reaccionar, esto no puede ser así".

"Tenemos que considerar que la primera parte ha sido muy mala y la segunda parte fue inesperada, porque es difícil cambiar la dinámica cuando un partido va mal. Pero no tenemos que olvidar la primera parte, hay que mejorar, pero la segunda parte ha cambiado, con mucho carácter", reiteró.

Preguntado sobre un posible enfado del banquillo del Villarreal con Vinicius, Ancelotti expresó que "no sé si estaban enfadados con Vinicius o no, lo que he visto es que le han dado muchas patadas, como siempre" y sobre el cambio de Rodrygo comentó que "en el descanso tenía un músculo un poco cargado y prefería no arriesgar, Rodrygo ya había hecho sus deberes".

Por último, preguntado también sobre Dani Ceballos, el entrenador madridista indicó que "Asensio y él han cambiado la dinámica del partido, pusieron más calidad y energía en el campo y han sido los dos determinantes para dar la vuelta".