El último desafío de Guardiola: "No lo he conseguido todavía..."

El entrenador del Manchester City ha desvelado un desafío personal que aun no ha cumplido en su etapa en Inglaterra El equipo 'ciudadano' está a dos partidos de conseguir un triplete histórico

El Manchester City encara la recta final de la temporada con el triplete a tiro. El triunfo en la Premier League deja a dos partidos al equipo 'ciudadano' de un récord histórico en Inglaterra.

El City sigue en plena forma en el tramo decisivo de la temporada. El equipo de Pep Guardiola está a las puertas de un hito histórico que lo elevaría al olimpo del fútbol, donde ya hay quien se atreve a etiquetarlo como el 'mejor equipo de la era actual'.

Sin embargo, el técnico de Sampedor aun tiene cuentas pendientes en Inglaterra. Preguntado por cuál sería su siguiente desafío si consiguiese el ansiado triplete, Guardiola ha sorprendido con una respuesta que no ha dejado indiferente a los periodistas presentes en la sala de prensa.

"Marcar un gol contra el Tottenham a domicilio, si sigo aquí es porque no he conseguido derrotar a los 'Spurs' fuera de casa", ha ironizado Guardiola. De hecho, en sus últimas cinco visitas al Tottenham Hotspur Stadium, el Manchester City no ha conseguido salir victorioso ni si quiera anotar un solo tanto como visitante contra los 'Spurs'. El último reto pendiente de un entrenador camino de aumentar aun más su leyenda.