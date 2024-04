Roger Grimau: "A nivel defensivo no hemos estado a la altura"

Roger Grimau, entrenador del Barça, fue muy crítico tras la derrota de su equipo este domingo en Andorra y afirmó que "a nivel defensivo" no estuvieron "a la altura".

"Andorra tiene muchos puntos en las manos y eso lo sabíamos. No hemos sabido pararlos. Está muy bien anotar 92 puntos fuera de casa, pero hemos encajado 108. Son muchísimos. Es una evidencia que a nivel defensivo no hemos estado nada bien", subrayó.

Sobre la actuación arbitral y también sobre la defensa de su equipo contra el MoraBanc Andorra no quiso profundizar: "Ha habido muchas cosas en el partido, pero principalmente muchísima anotación de ellos. Y después muchas cosas que han pasado. Muchas. Pasar página y nada más. Ir a casa a descansar y punto".

El próximo reto del Barça será la Euroliga, en la que los azulgranas se miden este martes (20:30h CET) en el Pireo a Olympiacos, en el tercer partido del playoff previo a la Final Four de la competición.

Joel Parra: "A seguir trabajando y seguir teniendo la confianza de Roger".

El 'MVP' del partido fue un Joel Parra que acabó con 22 puntos y seis triples, y que reconoció que el equipo no había salido como tocaba: "Cada partido es importante en ACB. Andorra ha jugado muy bien y ahora nos tenemos que centrar en dos partidos que serán parecidos a este. Nos lo jugamos todo y encajando tantos puntos, es derrota segura. Ganar la serie pasa por defender e ir todos a una. En ACB estamos dejando crecer a los rivales, tenemos que saber que los partidos contra el Barça son los de la temporada, y cuando pasa eso, es muy difícil pararlos. No hemos salido con la tensión que requeríamos. Estoy contento, a todo el mundo le gusta jugar bien, pero si no ayuda a ganar a tu equipo no sirve de nada. A seguir trabajando y seguir teniendo la confianza de Roger", concluyó.