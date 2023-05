Admiración por Guardiola

Henry, el `Kun' Agüero, ambos exjugadores entrenados por Pep, Grealish y Rúben Dias, se deshicieron en elogios hacia él y desvelaron los claves de su éxito El mundo del fútbol se rinde al catalán tras la exhibición del Manchester City ante el Real Madrid

Pep Guardiola, por muchos considerado como el mejor entrenador del mundo, incluso de la historia, volvió a llevar al Manchester City a la final de la Champions League, la cuarta tras la perdida ante el Chelsea y las dos conseguidas con el FC Barcelona. Y lo hizo como él sabe, jugando a un fútbol maravilloso. Los 'citizens' aplastaron al Real Madrid en la primera parte de la vuelta para acabar ganando 4-0 en una exhibición que ha cautivado al mundo del futbol.

De todas las felicitaciones y reconocimientos que ha recibido, quien mejor que los futbolistas que ha entrenado para entender la magnitud de su obra. Henry, con quien coincidió en el Barcelona, el 'Kun' en el City, Grealish y Rúben Dias, dieron las claves de lo que es un equipo entrenado por Pep Guardiola. "Cuando encuentra la fórmula perfecta para su equipo, los otros están en problemas", dijo el francés.

"Pep me reprogramó"

'Tity', quien comentó en el post partido de la CBS que el límite de este equipo es el "cielo", explicó lo que hizo el técnico con él en el Barcelona: "Lo que hace es mejorar jugadores. Me creía un rey en el fútbol, pero llegué al Barça y Pep me desprogramó y me reprogramó a una determinada forma de entender el juego".

Pep Guardiola aseguró, tras eliminar al Real Madrid, que jugaron con el dolor de llevar todo un año con la eliminación del año pasado presente | EFE

Sobre el encuentro ante el conjunto blanco, definió así lo conseguido: "Pep Guardiola ha hecho del Real Madrid a un equipo muy normal. Si no te gusta el modo del Manchester City, tienes un problema con tu cerebro".

"Y otra vez"

El 'Kun' Agüero, que fue entrenado por el técnico catalán en Manchester, al ser preguntado por si se ponía nervioso al jugar con la presión del rival, lo explicó claramente: "No, no, es una costumbre. Cuando entrenábamos y practicábamos la salida del balón, si perdíamos el balón Pep paraba el partido y decía "otra vez, otra vez, otra vez. No me voy al vestuario hasta que salga bien". Así hasta que salía".

Esto lo comentó durante la retransmisión del partido para ESPN, donde actualmente hace de comentarista. El delantero argentino acabó confesando entre risas que: "Al final teníamos que hablar con los suplentes para que saliera bien". Justo después de esta afirmación, Bernardo Silva marcó el segundo tanto 'Citizen'.

Manchester City - Real Madrid | El doblete de Bernardo Silva | TELEFONICA

"¿Cómo has pensado en eso?"

Uno de sus pupilos en el City, Jack Grealish, que completó un encuentro espectacular en banda, trató de contar lo que les ayuda Guardiola así: "No creo que nadie se acerque. Las cosas con las que sale, piensas, '¿Cómo has pensado en eso?'. Entrenador increíble, gran tipo también. Todos lo aman. Ojalá le paguemos ganando la final de la Champions League".

"Jugamos el partido a través de sus ojos"

Rúben dias fue otro de los que habló y la frase con la que lo resumió todo, ayuda a entender como salió el equipo: "Es la pieza principal del equipo... Es la cabeza de todo y jugamos el juego a través de sus ojos. Lo ha ganado todo y quiere seguir ganando. Ese hambre comienza de nuevo cada temporada, esa es su mayor cualidad".

Estas son solo unas muestras de todas las palabras de reconocimiento que se le han dedicado en las últimas horas. Podrá perder la final, pero lo cierto es que es una gozada ver jugar a su Manchester City.