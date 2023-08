La tensión entre Guaita y el Crystal Palace aumenta por culpa de un tuit

El portero no hizo pretemporada tras perder su lugar ante Sam Johnstone En Twitter respondió a la cuenta oficial del equipo reclamando una decisión

Vicente Guaita tiene los días contados en el Crystal Palace. El guardameta, que otrora fuera titular e importante para la permanencia en la Premier League, perdió su lugar con Sam Johnstone y no lo encajó muy bien.

En pretemporada, el entrenador Roy Hodgson desveló que el valenciano se negó a disputar minutos al ser suplente, y ahora el lío pasó al ojo público con un polémico tuit.

El Palace, que esta jornada venció al Shefifeld United a domicilio por 0-1, publicó antes del partido el once en el que no estaba Guaita, ni siquiera en los suplentes. El guardameta, entonces, respondió al tuit: "¿Dónde está mi nombre? Entonces, ¿cómo puedo jugar para Palace?", preguntó en tono irónico.

Where is my name? So how can I play for Palace? @CPFC