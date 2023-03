Lineker se enfrenta al Gobierno y no teme ser suspendido por la BBC

El mediático exblaugrana mantiene sus críticas al plan del Gobierno conservador británico de denegar el asilo a los migrantes que llegan en pateras Lineker dijo que "no" cuando la prensa inquirió si teme ser suspendido de la cadena pública británica, donde es la estrella mejor pagada

El exfutbolista Gary Lineker ha declarado este jueves que "por supuesto" mantiene sus críticas al plan del Gobierno conservador británico de denegar el asilo a los migrantes que llegan en pateras y aseguró que no teme ser suspendido de su empleo como presentador en la BBC.

Lineker, cuyos tuits del martes contra el Ejecutivo han generado polémica, sobre todo por el rechazo de los ministros y diputados "tories", fue abordado por los periodistas a las puertas de su casa en Londres.

A la pregunta de si mantenía los controvertidos comentarios que hizo contra el proyecto de ley de inmigración ilegal, el antiguo jugador del Tottenham y el FC Barcelona respondió: "Por supuesto".

Y dijo que "no" cuando la prensa inquirió si teme ser suspendido de la cadena pública británica, donde es la estrella mejor pagada como presentador del popular programa "Match of the Day", aunque no forma parte de la plantilla sino que es un empleado autónomo.

La BBC ha asegurado que mantendrá "una conversación franca" con él para recordarle sus responsabilidades dentro de los objetivos de imparcialidad de la emisora, la cual, no obstante, tiene directrices distintas para su personal de informativos y de otros espacios y los contratados y autónomos.

Lineker calificó el martes en Twitter de "más que horrible" el plan presentado por la ministra conservadora del Interior, Suella Braverman, y opinó que su lenguaje recuerda al de la Alemania del nazismo.

"Se trata de una política inconmensurablemente cruel dirigida a las personas más vulnerables, en un lenguaje que no es diferente al utilizado por Alemania en los años 30", escribió.

Braverman tachó ayer de "irresponsables" sus declaraciones, que también fueron censuradas este jueves por la ministra de Cultura, Lucy Frazer, quien subrayó que la BBC debe ser imparcial para "mantener la confianza de la audiencia" que la subvenciona.

"Como alguien cuya abuela escapó de la Alemania nazi en la década de 1930, creo que es decepcionante e inapropiado comparar la política gubernamental sobre inmigración con los acontecimientos en Alemania" en esa época, afirmó en el Parlamento.

En respuesta a los ataques recibidos en las últimas horas, el antiguo delantero, de 62 años, ha dicho en Twitter que nunca ha recibido "tanto amor" de sus seguidores y ha advertido de que seguirá "intentando hablar por esas pobres almas que no tienen voz".