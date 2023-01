Gary Lineker revela la causa del ruido pornográfico que sonó en el plató de la BBC

El presentador deportivo de la BBC, Gary Lineker se vio interrumpido por unos sonidos pornográficos Los sonidos que se han vuelto corrientes en muchas bromas de internet aparecieron en directo

Gary Lineker ha sido objeto de una broma pesada dentro del plató de la BBC Sport. Todo ocurrió cuando se estaba realizando la preparación en vico para la repetición de la tercera ronda de la copa FA entre Wolves y Liverpool. La misma tuvo que ser interrumpida después de que el plató quedara inundado por una serie de ruidos pornográficos. Los comentaristas y colaboradores del plató no salen de su asombro cuando los gemidos de una mujer empiezan a resonar por toda la sala.

Gary Lineker intenta continuar con su programa sin querer darse cuenta de lo que pasa, aunque el ruido, demasiado alto, no le deja continuar y al final deciden parar la grabación para buscar de dónde procede este ruido. ¿Qué es lo que encontró Lineker en el plató? Nada menos que un teléfono móvil que cada vez que tenía una llamada entrante el tono era el citado ruido.

Oh my god someone just did the sex noise prank on BBC . Poor @GaryLineker hahahahahahahahahahahah #FACup pic.twitter.com/E1kCvua0Uf