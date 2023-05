Klopp confirma el inevitable destino de Arthur

El técnico del Liverpool ha confirmado la salida del jugador brasileño para este próximo verano El centrocampista llegó en calidad de cedido el verano pasado

Arthur Melo no continuará la próxima temporada en el Liverpool. Así lo ha confirmado Jürgen Klopp, que ha confirmado lo que era un secreto a voces y ha deseado al jugador lo mejor para el futuro.

El centrocampista brasileño llegó al Liverpool el verano pasado en calidad de cedido procedente de la Juventus. Las continuas lesiones han lastrado el rendimiento del exazulgrana en Anfield, donde solamente ha podido disputar cuatro partidos esta temporada.

El rendimiento de Arthur ha ido a menos desde que salió del Camp Nou. El jugador fue traspasado a la Juventus donde no acabó de contar con la confianza de Allegri. Una sorpresiva cesión al Liverpool se presentaba como una nueva oportunidad para el centrocampista. Sin embargo, Klopp no cuenta con el jugador y no el club inglés no ejercerá la opción de compra en su contrato.

A través de un escueto mensaje, el técnico alemán ha confirmado la salida del jugador brasileño: "Me gustaría desearle lo mejor para el futuro ahora que su período de cesión llega al final. Su profesionalismo y habilidad siempre han estado claros para aquellos que hemos trabajado con él", ha comunicado el entrenador.