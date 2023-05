Semedo triunfa lejos del Camp Nou

El lateral portugués ha mejorado mucho su nivel desde su llegada a la Premier, con la confianza que no tuvo en el Barça Ha firmado un nuevo contrato con los Wolves hasta 2025

Nelson Semedo es otro desde que se bajó del barco del Barça en 2020. El portugués vive una segunda juventud en el Wolverhampton, lugar en el que ha encontrado su camino para convertirse en uno de los laterales más en forma de la Premier.

Tanto es así que el conjunto inglés ha decidido renovar su contrato con los 'Wanderers' hasta 2025, asegurando su futuro por las próximas dos temporadas. Semedo seguirá siendo el lateral derecho titular de los de Lopetegui hasta nuevo aviso.

El español, que contó con él desde su llegada al Molineux y ha celebrado su renovación, señaló a Semedo como 'uno de los jugadores más importantes en el club'. "Ha mejorado mucho en la fase defensiva. Ha entendido que si quiere ser un gran jugador en la Premier tiene que defender muy bien.

El mérito es del jugador porque ha trabajado muy duro para mostrar otra cara en defensa. Va a tener un gran presente y un gran futuro", prometió el técnico español.

Esta temporada, el portugués ha disputado un total de 39 partidos entre todas las competiciones, 29 de ellos como titular en Premier League. "Estamos muy felices de que Nelson pueda ser parte del grupo dos años más. Siempre ha sido un jugador excelente, pero ha mejorado muchísimo desde la llegada de Julen", celebró Matt Hobbs, director deportivo del club.

No funcionó en el Barça

Prometía mucho, pero Semedo no acabó de encajar en 'Can Barça'. Le tocó vivir la 'maldición del lateral derecho', ese aura de una presión externa provocada por los aficionados azulgrana que siguen buscando al mejor sucesor de Alves. Y no triunfó.

Semedo, en su etapa en el FC Barcelona

Abandonó el Barça en agosto de 2020 para fichar por los Wolves por un traspaso de más de 30 millones de euros. Hace poco más de un año, el propio Semedo reconoció que "me sorprendió un poco que me dejaran salir". Estuvo tres temporadas como azulgrana, siendo uno de los titulares en la debacle del 2-8.

Se marchó en un momento en el que el club tuvo que vender a varios futbolistas por la delicada situación económica que atravesaba. Aquella temporada también se fueron Luis Suárez, Ivan Rakitic, Carles Pérez, Marc Cucurella o Arthur.

Casi tres años después de su marcha, el portugués tiene claro que tomó la decisión correcta. Seguirá, por lo menos, hasta 2025 recorriendo la banda del Molineux y afianzando su situación positiva en la Premier.