Arthur: "Busquets es el mejor mediocampista con el que he jugado"

"Le tengo mucho cariño al Barça, tiene toda la pinta que ganarán LaLiga", asegura El brasileño reconoce que estuvo cerca de fichar por el Valencia en una entrevista a 'Goal'

Arthur Melo vive una situación de impás en el Liverpool. En septiembre de 2002 llegó cedido de la Juventus, con una opción de compra valorada en 37,5 millones, pero su experiencia en la Premier ha sido decepcionante.

Tanto es así que el brasileño volverá a la Juventus este verano, pero tampoco está claro que siga en el conjunto italiano. El centrocampista ha concedido una entrevista a 'Goal', donde ha recordado su paso por LaLiga como jugador del Barça.

"Tuve la gran suerte de jugar en tres ligas fuertes. España, Italia, Inglaterra…Me adapté en su día muy bien a la Liga, en pocos meses me adapté bien. La Liga me llama la atención y claro que podría darse la oportunidad de volver. La Liga es un campeonato que ya conozco, que me he adaptado bien y para mi y mi estilo de juego me va bien equipos que jueguen al ataque, esas son mis características. Si hay un equipo que apuesta por tener el balón, eso es bueno para mí”, señaló.

El brasileño ha reconocido que también estuvo cerca de ir cedido al Valencia. "Estuvimos hablando con el Valencia. Ahí estábamos pensando si era que sí o no. Tenía que hablar con la Juventus para ver si autorizaba mi cesión al Valencia o no. Al final acabaron fichando a otro jugador. Tuve una conversación con Gattuso, una persona que admiro y respeto mucho. Al final los clubes no acabaron de cerrar el negocio, cosas que pasan en el fútbol. Al final, no salió la negociación y fue el Liverpool el que vino a por mí, apostó por mí algo que les agradezco mucho”.

En la celebración del primer gol del Manchester City, Guardiola terminó dándole la mano a Arthur | Twitter

Pendiente del Barça

Arthur ha reconocido, asimismo, que sigue la actualidad del Barça y que fue una etapa que disfrutó mucho. “Claro que sigo la actualidad del Barça. He visto los partidos. Tiene toda la pinta que va a ganar la Liga. Le tengo mucho cariño al Barça. Sobre todo, a la afición, que me ha dado todo. Tengo muchos buenos recuerdos y ojalá sean campeones”.

En un cuestionario rápido, el brasileño también se ha referido a Busquets a la pregunta de quién es el mejor centrocampista con el que ha jugado. "Busquets. Tiene muchísima calidad. Es una persona extremadamente inteligente. Juega en un lugar muy especial, complicada, donde aparecen jugadores por todas las partes, tiene mucho el balón, arriesga en el Barça y con España, pero Busquets tiene mucho cuidado, apenas pierde balones y cumple a la perfección”.