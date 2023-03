El Liverpool no quiere a Arthur: de la que se libró el Barça

El club inglés no tiene intención alguna de comprar al exblaugrana La Juve se mueve para colocarlo traspasado como sea este verano y minimizar pérdidas

Arthur Melo no seguirá en el Liverpool la próxima temporada. El club inglés ha renunciado a ejercer la opción de compra sobre el futbolista brasileño y ya habría comunicado a la Juventus que lo devuelve en una temporada en la que prácticamente no ha jugado a causa de las lesiones.

La Juve parece que tampoco lo quiere, por lo que va a volver a ponerle en el mercado con el objetivo de desprenderse de él de forma definitiva. El Barça, que lo vendió en el trueque con Pjanic, se ha librado de una buena.

El rendimiento de Arthur ha ido a menos desde que salió del Camp Nou. Tras su traspaso a la Juve, comenzó jugando pero Allegri dejó de contar con él al considerar que no encaja en Italia. Siempre le demandó más potencia física y el brasileño no fue capaz de revertir la situación. De forma sorpresiva, Arthur acabó cedido al Liverpool, pero Klopp nunca ha contado con él y una lesión acabó por dejarle en el ostracismo. De hecho, el brasileño ha trabajado durante mucho tiempo con el equipo reserva del Liverpool.

El problema que tiene ahora la Juventus con Arthur es grave. Tiene una ficha altísima y el futbolista no está por la labor de rescindir ni mucho menos. En Italia se plantean una nueva cesión del brasileño aunque su elevado salario hace casi inviable que pueda encontrar equipo. El pasado verano, Arthur se ofreció al Barça, pero el club blaugrana no cuenta con él ni tampoco lo hará en el futuro. No se descarta, incluso, que el futbolista pueda regresar a Brasil.