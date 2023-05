Arthur abre la puerta a volver a España: "Podría darse la oportunidad"

El futbolista del Liverpool habló sobre su actualidad "Ojalá tenga una opción de despedirme en Liverpool jugando algo", apuntó

La situación de Arthur Melo en el Liverpool está lejos de ser la mejor. El exjugador del Barça apenas y ha tenido contados minutos entre Carabao Cup y un resto en Champions, sin debutar siquiera en la Premier League y lejos de la rotación de Jürgen Klopp.

Sin embargo, para el brasileño, su actual situación va a cambiar. El mediocentro deberá volver a la Juventus, de donde llegó cedido a Inglaterra, y en su entrevista con 'GOAL' destacó que está mejorando para su futuro.

"La próxima temporada la veo con buenos ojos. Será determinante en mi carrera y estoy trabajando muy bien. Estoy deseando mostrar esta nueva versión de Arthur. Ojalá tenga una opción de despedirme en Liverpool jugando algo, para despedirme bien de los compañeros, la comisión técnica y la afición, que se ha portado muy bien conmigo", apuntó Arthur.

Además, añadió: "Tengo contrato dos años más con la Juve, tengo que volver. Aún no hablamos sobre esto ni con mi agente, la familia y la Juventus de Turín. Tengo que volver este verano, esa es la idea inicial porque tengo contrato por dos años más. Es una relación de mucho respeto".

Sobre un posible regreso a España, Arthur fue claro: "LaLiga me llama la atención y claro que podría darse la oportunidad de volver. La Liga es un campeonato que ya conozco, al que me he adaptado bien y para mi y mi estilo de juego me va bien equipos que jueguen al ataque, esas son mis características. Si hay un equipo que apuesta por tener el balón, eso es bueno para mí".