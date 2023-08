Guardiola tropieza con su peor maldición

El Manchester City ha salido derrotado por penaltis de la final de la Community Shield frente al Arsenal Los de Guardiola han perdido tres finales consecutivas en este torneo

Para Pep Guardiola ganar una Community Shield se le ha hecho más difícil que ganar una Premier. Aunque parezca difícil de creer, así lo dicen los números. Claramente agosto no es el mes del técnico de Santpedor: ha perdido tres Supercopas de Inglaterra con el City, y también perdió otras tres en su etapa en el Bayern.

Una maldición difícil de borrar

Esta vez fue frente al Arsenal y frente a Mikel Arteta, un viejo conocido del banquillo del Etihad y gran amigo personal de Pep. En Wembley, un escenario de altura para una final de la Supercopa de Inglaterra, conocida popularmente como Community Shield, el City volvió a tropezar. Son tres ediciones seguidas perdidas para los de Guardiola.

La primera fue en 2021 frente al Leicester City de Brendan Rodgers (0-1), la segunda al año siguiente con una clara derrota frente al Liverpool (1-3), y la última ha llegado esta misma tarde a manos del Arsenal, de la forma más cruel posible.

Imagen del choque entre el Arsenal y el City en Wembley | AFP

Ya lo dijo más de una vez el propio Guardiola: "no se puede ganar siempre". Hoy pudieron merecer la victoria pero la suerte estuvo del lado 'Gunner' en la 'lotería' de los penaltis. Falló Rodri, que no falla nunca, y el larguero se topó con Kevin de Bruyne, otro maestro desde los once metros.

Esta es la tercera vez que el Arsenal derrota al Manchester City en una final de la Community Shield (4-0 en 1934 en Highbury, 3-0 en 2014 en Wembley y 1-1 con victoria en penaltis en 2023). Les tienen tomada la medida en la competición del 'KO'.

Otro mundo para Arteta

En la otra cara de la moneda, Mikel Arteta y su Arsenal campeón. El técnico donostiarra ha sumado la segunda Community Shield en su palmarés, la número 17 en la historia de los 'Gunners'. Un nuevo hito en su gran carrera en el banquillo del Emirates.

El Arsenal, campeón de la Community Shield | Arsenal

El Arsenal ha vuelto a dar una lección de competitividad frente al mismo gigante que le arrebató de sus manos el título de la Premier League la temporada pasada, firmando un ejercicio de resistencia ejemplar dejando en nada las intentonas de Erling Haaland y compañía. El resultado, un gol 'in extremis' de Trossard superados los 100 minutos y una tanda de penaltis con mejor sabor imposible. Son campeones.