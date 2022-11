Garnacho, el protegido de Cristiano y Casemiro

Ambos jugadores se preocupan por el joven argentino para que aumente su rendimiento “18 años y 125 días soñando este momento”, escribió el atacante en sus redes tras anotar frente a la Real Sociedad

Alejandro Garnacho está cumpliendo un sueño. Debutó con el United el pasado mes de abril y esta temporada está gozando de minutos. Pero eso no es todo. Tiene a Cristiano Ronaldo y a Casemiro de 'consejeros'.

Los 'ex' del Real Madrid miman al argentino, porque son conscientes de su potencial para convertirse en un jugador determinante y importante para los 'red devils'. Y es que ya lo demostró anotando el tanto de la victoria frente a la Real Sociedad en el encuentro de Europa League. Pero quizá hubo un detalle que le hizo incluso más feliz que el gol: que llegara de una asistencia de Cristiano. “18 años y 125 días soñando este momento”, este fue el texto que acompañó su tuit de agradecimiento.

18 years and 125 days dreaming of this moment



Thanks Idol, @Cristiano pic.twitter.com/p3znaynaH3