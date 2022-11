El Barça y Cristiano Ronaldo se cruzarán en los 'play-off' de la Europa League

El morbo está servido con el regreso CR7 al Camp Nou en uno de los duelos más exigentes de la competición Los blaugrana se enfrentarán a uno de los 'cocos' del sorteo, cuya eliminatoria se disputará dentro de tres meses

La suerte, nuevamente, no le ha sonreído al Barça en el sorteo europeo. Si en el de la fase de grupos de la Champions les tocó Bayern de Múnich, Inter de Milán y Viktoria Plzen en lo que catalogó Xavi como el "sorteo más difícil de los últimos años", en los 'play-off' de la Europa League el nivel no se rebaja. El Manchester United será el primer rival de los blaugrana en esta nueva competición.

Bien es cierto que el Manchester United no está atravesando por su mejor momento -es el quinto clasificado, a once puntos del Arsenal, líder de la clasificación-. No obstante, el peso de la historia le acompaña y es uno de los claros candidatos para disputar la final en el Puskás Arena de Budapest.

Será una noche de reencuentros, el más sonado y el que nos viene a todos a la mente es el de Cristiano Ronaldo. El luso se ha enfrentado en 34 ocasiones al FC Barcelona, habiendo logrado diez victorias, nueve empates y 15 derrotas; además de haber anotado 20 goles. Tres de ellos se produjeron en su primera etapa en Old Trafford, destacando la final de la Champions de 2009 que acabó tiñéndose de blaugrana.

También volverá a enfrentarse al Barça Casemiro, reciente fichaje de los de Erik ten Hag en el pasado mercado de fichajes, así como Raphäel Varane, que cambió de equipo en 2021. Sin olvidar a Frenkie de Jong, que estuvo cerca de hacer las maletas en verano, rumbo a Manchester, a petición de el técnico neerlandés. La operación no recibió luz verde, pero ninguno de los dos clubes ha tirado la toalla para tratar de llegar a un acuerdo.

Duelo de Champions

Como decimos, una eliminatoria digna de ser disputada en el Champions League. La plantilla de ambos equipos es de las más completas del Viejo Continente. De Gea, Dalot -en el radar del Barça para reforzar el lateral diestro-, McTominay, Bruno Fernandes, Rashford, Jadon Sancho o Antony son algunas de las estrellas.

El United llega a este punto, después de quedar en segunda posición del grupo E de la Europa League, empatado a 15 puntos con la Real Sociedad, pero con el balance goleador global favorable para los donostiarras. El Sheriff fue el tercer clasificado, mientras que el Omonia Nicosia no pudo estrenar su casillero.

El Barça es el equipo español al que más veces se ha enfrentado el Manchester United: 13 en total. El balance es favorable para los culés: seis triunfos de los catalanes, cuatro empates y tres victorias de los ingleses. En el apartado goleador, los 'red devils han encajado 24 goles, habiéndoles anotado 15 dianas.