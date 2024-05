Juan del Val sentencia sin pelos en la lengua 'Zorra' de Nebulossa

Juan del Val trató con su característico sarcasmo la actuación de Nebulossa en Eurovisión 2024. El colaborador acudió como tertuliano al programa de 'La Roca' en La Sexta. La presentadora, Nuria Roca, defendió que la canción de 'Zorra' es un éxito, a pesar de la posición veintidós que certificaron en la clasificación.

No obstante, Juan del Val no estaba de acuerdo con la descripción del desempeño de nuestros representantes. "Vamos a ver, ¿por qué hay que quedar tan bien todo el rato? El puesto es una mierda. Nuria, ¡déjame que me explique! Independientemente del puesto, no, porque es un festival donde se trata de quedar primero antes que segundo y quedar segundo antes que tercero. Y hemos quedado el 22. No se puede decir 'independientemente del puesto'", aseguraba el escritor.

Nuria Roca terminó por darle la razón, y ratificó que el puesto sí era "una mierda". "Voy a decir lo que pienso sobre Nebulossa. No es una propuesta muy interesante. Es una canción que puede ser pegadiza en los abres, pero como propuesta televisiva y de espectáculo, pues... Luego, la artista tampoco es una gran cantante, ni tampoco baila", explicaba del Val.

"La actuación que hizo Nebulossa es la que se esperaba", terminaba rematando la presentadora. "Es invertible [la politización]. Ha coincidido la celebración justamente en medio de un conflicto bélico. No había otra manera de resolver, o de no resolver, el asunto porque está sin resolver evidentemente. Si pudiéramos salirnos de esta situación [...], el festival de Eurovisión no tiene nada que ver con la política. Se tiñe porque no tiene ningún interés musical [...] Es un festival de laca, lo ponen todo perdido de lentejuelas [...] Me parece una cosa delirante que no tiene que ver con el talento musical", comentaba Ángel Antonio Herrera.