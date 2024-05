¿Por qué Noel Gallagher va a contracorriente y no celebra con la afición del City?

El Manchester City arrasó al Fulham sobre el césped con una exhibición de Josko Gvardiol, pero una de las imágenes de la jornada estuvo en la grada. Con el equipo de Pep Guardiola acercándose a la Premier League sumando tres puntos más, la afición 'sky blue' realizó un 'Poznan', un festejo que consiste en ponerse de espaldas y abrazados, saltando sin parar.

Las cámaras no tardaron en centrarse en dicho festejo, pero lo que más llamó la atención es que Noel Gallagher, artista de la banda Oasis y reconocido fan del City, se quedó absolutamente quieto, dejando una estampa de lo más curiosa en el estadio.

La imagen se hizo viral en redes sociales. Algunos incluso se atrevieron a hacer edits transformando la foto en la portada de un álbum musical, mientras que otros la comparaban con la imagen del aficionado del Athletic que vivió la misma situación rodeado de aficionados de la Real Sociedad durante un derbi vasco.

¿Cuál fue la razón para no realizar el famoso 'Poznan'? El propio Noel Gallagher se explicó en TalkSport: "Realmente no lo sabes hasta después del partido y entonces tu teléfono explota. Tengo que decir en mi defensa que el sábado todavía sentía los efectos de una noche espectacular... Así que incluso si hubiera querido unirme al 'Poznan', no creo que hubiera podido".