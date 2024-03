Alexander-Arnold calienta el Liverpool - City: "Nuestros títulos significan más"

Liverpool y Manchester City han dominado el fútbol inglés en los últimos años. Ambos volverán a enfrentarse este domingo en Anfield en un duelo cuyo resultado tendrá una incidencia muy importante en el desarrollo del tramo final de la Premier League. Antes de un encuentro tan esperado, no han faltado las declaraciones polémicas, esta vez de la mano de Trent Alexander-Arnold.

En una entrevista con Four Four Two en el último número de la revista, el jugador inglés del equipo de Jürgen Klopp no se lo ha pensado dos veces a la hora de comparar lo logrado por ambos equipos, atacando con sus declaraciones al conjunto 'citizen'.

Una cuestión de dinero

Para Alexander-Arnold, el valor de los trofeos se basa, principalmente, en la situación económica de ambos conjuntos. "Mirando hacia atrás en esta era, aunque han ganado más títulos que nosotros y probablemente han tenido más éxito, nuestros trofeos significarán más para nosotros y nuestra base de fans debido a la situación financiera de ambos clubes", afirmó el jugador 'red'.

"La forma en que ambos clubes han construido sus equipos y la forma en que lo hemos logrado probablemente signifique más para nuestros fans", continúa el lateral. "Es difícil. Nos enfrentamos a una máquina construida para ganar; esa es la forma más sencilla de describir al City y su organización".

Guardiola y Klopp, un clásico de la Premier League

Guardiola supera a Klopp

Desde 2018, el Liverpool ha estado peleando en una dura pugna con el City en Inglaterra, siendo el único equipo que ha privado a los de Guardiola de llevarse la Premier desde entonces (en la temporada 2019-20). Pep ha superado ampliamente a Klopp en lo que a títulos se refiere (16 contra 7), aunque en los duelos directos el alemán sale ganador.

Por lo que respecta a la economía, la cosa no es tan desigual como quiere hacer ver Alexander-Arnold en sus declaraciones. En este período de los últimos 5 años, el balance de fichajes del Manchester City es de -379 millones de euros, mientras que el del Liverpool es de -259 millones de euros, con ambos equipos haciendo un desembolso importante.