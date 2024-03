La frase viral de Klopp: "Mientras no seas Messi, tienes que defender"

Jürgen Klopp ha mostrado su admiración por Leo Messi muchas veces. "¿Quién no quiere tenerle en su equipo?", llegó a decir el entrenador del Liverpool, que también admitió que "Leo es mejor que Cristiano". Ahora, aprovechando una charla personal con Rio Ferdinand, el alemán ha dejado una nueva frase sobre el argentino que se ha viralizado en redes sociales.

"Le diría a todo el mundo que mientras no seas Lionel Messi, tienes que defender", afirma Klopp a Ferdinand en una entrevista para TNT Sports. "Leo es el único que puede esperar el balón y hacer lo que quiera, todos los demás tienen que defender", explica el alemán, en el marco de una conversación en la que explica qué les dijo a sus jugadores una vez a sus jugadores del Liverpool.

Jürgen Klopp celebra la Carabao Cup lograda con el Liverpool / EFE

"No es que quiera irme del Liverpool"

En la conversación para el programa Between The Lines, Klopp también habla sobre su marcha del Liverpool: "No es que quiera irme, es más bien que tengo que hacerlo. Si no puedo ser la persona que lleve al equipo a la Champions y cosas así, ¿por qué debería seguir en el trabajo? El club es demasiado importante, por eso decidí irme".