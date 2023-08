A Deco le prometieron plenos poderes

A Rey muerto, Rey puesto. Tras su amago en el mes de mayo de irse al Aston Villa, ahora si, Mateu Alemany dejará el Barcelona al cierre de este mercado. En realidad podrían haber convivido ambos pues Alemany es más ejecutor de decisiones y negociador de contratos y Deco, aunque está en periodo de aprendizaje de todos esos aspectos, es más un hombre de fútbol, el que debe descubrir los talentos o detectar las necesidades de la plantilla del Barcelona.

A Mateu Alemany le tocó gestionar una época muy complicada y reestructurar buena parte de la plantilla. Podría decirse que su balance es más que satisfactorio en este periodo. Todo es mejorable, claro está y se han cometido algunos errores a lo largo de esas negociaciones, pero acometió el cambio radical del banquillo, la transición post Messi y los contratos largos y prohibitivos de una plantilla cara e imposible de mantener. No, no era un papel fácil, aunque para ser justos habría que recordar que contó con la importante colaboración de Jordi Cruyff, quien asumió un papel discreto en la construcción del nuevo Barça. Una convivencia que parece no iba a ser tan plácida con Deco, un tipo de fuerte carácter. Nadie es imprescindible en un club en el que ni siquiera lo fue Leo Messi.

Las primeras ideas de Deco parecen claras. Apuestas por Vitor Roque, Cancelo... dejar ir a Dembelé...

A Deco le prometieron en su día plenos poderes y se ha tomado la palabra al pie de la letra, y no era fácil imaginar a Mateu Alemany esquinado en las oficinas. En el club algunos barruntaban este desenlace desde hace tiempo.

Confiemos en una transición dulce. Hasta aquí el libro de ruta lo marcaba Alemany pero los últimos pasos ya llevan el claro sello del portugués. Los Fresneda, Cancelo..Todo sea por el bien del Barcelona.

Y es que el Barcelona es un club muy complicado, muy difícil de descifrar con una constante lucha de poderes y de egos. Será muy difícil ocupar un vacío que controlaba Alemany a la perfección. El sabía jugar a la perfección con el Fair play y sabía donde se recortaba y donde se podía invertir para reforzar a la plantilla.

Y llama la atención el papel de Alejandro Echevarria. El “ cuñadismo” en la sombra sigue moviendo hilos y ganado cuotas de poder a la par que mantiene su segundo plano. Fue el gran valedor de la llegada de su íntimo amigo, el nuevo director deportivo del club. No está pero está. No hay reunión importante en la que no esté presente, no se sabe bien en función de que, aunque si es cierto que sin remuneración. Sería otro asesor presidencial, pero con un enorme peso en sus opiniones que han cambiado departamentos casi al completo, como el de seguridad, una de sus especialidades. No estaría de más que alguien explicara qué tipo de vinculación tiene con el club, porque ascendente ya tenemos comprobado que tiene y mucho.

Los fichajes del verano

El éxito tiene muchos padres, el fracaso ninguno, en la constitución del actual Barcelona el sello es de la vieja guardia.

Gündogan fue una apuesta del tridente Alemany- Cruyff- Xavi. El técnico fue el gran valedor de la llegada de Oriol Romeu, una vez que eran imposibles los primeros candidatos de la lista.

Iñigo Martinez es una apuesta también de Xavi y Jordi Cruyff, siempre con el respaldo de Alemany. A partir de aquí comienza la nueva era aunque el fichaje de Vitor Roque, que empezó a moverse hace 8 meses contó con una primera reunión curiosa, André Cury y Deco, por aquel entonces en el otro lado de la mesa, Alemany y Jordi Cruyff.

Parece que ahí al menos había consenso. Todo lo que se firme a partir de ahora tendrá el sello exclusivo de Deco, para lo bueno y para lo malo.