Arriben les Finals de la Lliga Catalana de Korfbal

Castellbisbal acollirà aquest pròxim diumenge 26 de maig les Finals de Lliga d’aquesta emocionant temporada 2023-2024 de korfbal. Després d’una llarga lliga regular i unes intenses eliminatòries de play-off, els 4 equips finalistes frisen per conquerir el preuat títol de campions de lliga de les seves respectives categories.

A 2a divisió, el CK Vallparadís B i el CK Castellbisbal B s’enfrontaran a les 16:30 h en un partit que es preveu molt igualat, amb dos planters de joves jugadors que en els darrers anys han mostrat una gran progressió i un nivell de competitivitat cada cop més alt, garantint partits molt emocionants i amb un molt bon nivell de joc.

El plat fort de la jornada tindrà lloc a les 18:30 h amb la disputa de la final de 1a divisió entre el KC Barcelona i el CK Vallparadís. El Barcelona, líder invicte de la lliga regular i vigent campió, arribà a aquesta final per la via ràpida igual que els terrassencs, després de superar les seves eliminatòries de play-off per 2-0.