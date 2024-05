Márquez recuerda que Aleix era el veterano de la categoría: "Me tocará 'pillar' ese galón"

El español Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP23) recordó que Aleix Espargaró, que ha anunciado que se retira al final de temporada, era, hasta ahora, el veterano de la categoría y que cuando ponga fin a su recorrido profesional será el ocho veces campeón del mundo el que tenga que "pillar ese galón".

"Evidentemente le felicito por su carrera deportiva, pues ha sido una carrera deportiva que se podría caracterizar por 'saber sufrir' y aguantar el sufrimiento. Se ha visto estando en casa sin moto, se ha visto reemplazando pilotos, desarrollando proyectos y se ha visto ganando", recuerda Márquez.

"¿Qué destacar? Evidentemente han pasado por aquí pilotos con mucho talento, pero trabajador como él, ninguno, por lo que destaco su trabajo, su implicación y, sobre todo, que haya sido él quien ha decidido estar en casa, porque a sus casi 35 años moto no le faltaba. Enhorabuena", aseveró Marc Márquez.

Ya en modo Gran Premio de Catalunya, donde siempre ha estado en el podio y ganó en 2014 y 2019, afirmó que "si gano aquí, es que estamos muy, muy bien; he ganado aquí sólo en mis dos mejores años, que fueron en 2014 y 2019 y este año creo que estamos bien pero no estamos como en esos años, éste es uno de los circuitos en los que siempre me ha costado algo más que en los demás, se me atraganta un poquito, pero tengo ganas de ver qué tal con esta Ducati, ver en dónde estamos y ver a lo que podemos optar durante el fin de semana".

"Evidentemente siempre he estado en el podio porque al final hay el empujón de la afición, estás en casa, pero también destaco, no sé si fue en el 2018 o 2017 que me caí cuatro o cinco veces en un fin de semana, así que es uno de esos circuitos que le tengo que poner mucho más esfuerzo que en otros", explica Marc Márquez.

"Me esfuerzo siempre, pero tengo que esforzarme más en mi estilo de pilotaje, en esforzarme con la moto, y estoy listo para el fin de semana, pero la igualdad del MotoGP actual, en donde con dos décimas te ves fuera de la segunda clasificación, cambia todo el fin de semana", continuó.

En lo que a su notable mejoría se refiere tras el cambio de moto se refiere, Marc Márquez afirmó no querer "hacer sangre en ese aspecto, porque por respeto a Honda y todo lo que me ha dado en mi carrera deportiva, les deseo lo mejor y la verdad es que no quiero verlos en esa situación, pero como ya dije el año pasado, la carrera deportiva de un piloto son unos años y hay que aprovecharlos todos al máximo".

"En mi carrera deportiva he tenido el infortunio de esos cuatro últimos años con la lesión del brazo, por lo que no me podía permitir el lujo de perder más años, sobre todo por desgaste mental, así que por eso este año arriesgué en un proyecto, arriesgué en el sentido de que me expuse a lo que quería la gente, verme con la mejor moto y bueno, de momento, me está saliendo bien", continuó Marc Márquez.

"Lo más importante que me ha aportado Ducati, personalmente, es la motivación, el seguir creyendo que tengo capacidad de ir rápido y de confiar en mí mismo; seguir disfrutando de lo que me apasiona en este mundo, que es el motociclismo, y se disfruta cuando estás delante; luego, si se gana o no, pierden todos y gana uno, pero el estar delante y poder luchar con los mejores es diferente", recalcó.

Y sobre su aportación a Ducati dijo no saberlo "eso es algo que se lo tendréis que preguntar a ellos, yo quiero ser lo máximo profesional posible dentro y fuera de la pista".