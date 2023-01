NFL Wild Card: La previa de la primera ronda de los playoffs 2023

Este fin de semana arrancan los playoffs de la NFL con los enfrentamientos de Wild Card Repasamos en SPORT como se presentan estos apasionantes duelos

El próximo fin de semana arrancan los Playoffs de la NFL 2023 con los enfrentamientos de Wild Card, la primera ronda de esta postemporada donde los dos ganadores de conferencia descansan , en este caso Kansas City Chiefs y Philadelphia Eagles. Repasamos como se presentan esos partidos:

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers (22:25 horas CET)

Los playoffs de la NFL arrancan con un duelo de la Conferencia Nacional. Los 49ers llegan al partido con una racha de diez victorias y son posiblemente el equipo más en forma de toda la liga. Son la mejor defensa de la competición y cuentan con el que será el jugador defensivo del año: Nick Bosa, líder en sacks esta temporada.

La ofensiva de San Francisco cuenta con mil opciones para atacar el rival, y nombres como Purdy, McCaffrey o Kittle serán claves para el devenir del equipo de Kyle Shanahan. Seattle es equipo de playoffs para sorpresa de todo el mundo, y Geno Smith y Kenneth Walker tratarán de poner trabas al rival con un ataque eficiente en la zona de anotación

Pese a que la unidad defensiva de Seahawks haya sufrido a lo largo de la temporada, limitaron a Rams en el último encuentro a tan solo 269 yardas ofensivas y un touchdown, y el buen hacer en esta parcela será un factor determinante en sus aspiraciones a pasar de ronda.

Los Angeles Chargers - Jacksonville Jaguars (02:15 horas CET)

Duelo entre dos equipos que debutan en playoffs desde hace unas cuantas temporadas, y ambas franquicias querrán dar la sorpresa para llegar al divisional. También será el cara a cara entre dos de los mejores quarterbacks jóvenes de la NFL: Justin Herbert y Trevor Lawrence, que apunta a estrella tras su rendimiento en la segunda mitad de campaña.

El conjunto angelino ha recuperado jugadores importantísimos como Joey Bosa o Derwin James en el mejor momento posible, y todo indica que la defensa de Chargers podrá contar con todos los efectivos y ser esa unidad dominadora que apuntaba en pretemporada.

El magnífico estado de forma de Trevor Lawrence a los mandos de la ofensiva de Jaguars es la nota positiva de la franquicia de Florida. Por contra, ha sido uno de los peores equipos en pass rush del curso, una factor X en playoffs sobre todo en momentos de 'clutch'.

Miami Dolphins - Buffalo Bills (19:00 horas CET)

Lo que hubiese sido un partidazo a principios de noviembre parece haberse quedado ahora en un enfrentamiento muy desigual. Los Dolphins, sin su quarterback titular Tua Tagovailoa, visitarán el feudo de Buffalo Bills, uno de los grandes aspirantes a Superbowl.

Tan solo un milagro hará posible que Dolphins pase de ronda, ya que deberá jugar con Skylar Thompson o Teddy Bridgewater como mariscal de campo. Además, tanto Waddle como Hill en las posiciones de receptores llegan renqueantes al encuentro de Wild Card, en el que se verán las caras ante una de las mejores unidades defensivas de la liga.

Pese al gran favoritismo, Josh Allen deberá minimizar sus errores en el cuidado de balón si no quiere llevarse la sorpresa, un quarterback que jugó a un gran nivel en la última jornada de competición ante Patriots, donde volvimos a ver su espectacular y preciso brazo.

New York Giants - Minnesota Vikings (22:25 horas CET)

Quizás el duelo más igualado de esta primera ronda de Wild Card. Los Vikings, pese haber ganado 13 partidos en temporada regular, llegan a este encuentro con muchísimas dudas sobre su capacidad real para rendir bajo presión en playoffs. Son la peor defensa de la NFL en yardas permitidas, una faceta en la que Giants querrá ahondar aun más en la herida.

La franquicia neoyorquina llega a playoffs tras seis años de sequía, y pase lo que pase estarán más que satisfechos con su campaña. Sin nada de presión bajo sus hombros, Daniel Jones y Barkley querrán explotar el juego de carrera de su equipo ante una defensiva frágil.

Dexter Lawrence y Thibodeaux serán un quebradero de cabeza en el pass rush para Vikings, y su aportación en los momentos más importantes puede que acabe decantando la balanza a su favor.

