¡La imagen del año! Los Chiefs protagonizan 'el corro de la patata' en pleno partido de la NFL

Patrick Mahomes y compañía nos dejaron con uno de los momentos más divertidos de la temporada en la NFL En situación de 'huddle', los jugadores ofensivos de Cheifs bailaron como si del 'corro de la patata' se tratase

La NFL no para de sorprendernos cada día más y, cuando creemos que lo hemos visto todo, algún equipo protagoniza acciones inverosímiles dentro del terreno de juego. Esta vez ha sido el turno para Kansas City Chiefs, que nos dejó con un momento propio de un patio de colegio.

Los Chiefs se jugaban el seed número uno de su Conferencia en el partido ante Raiders, pero eso no parecía motivo suficiente para frenar al equipo de divertirse en el terreno de juego y brindarnos con una de las secuencias más divertidas del curso NFL.

A falta de dos minutos para el final de la primera parte, en una situación de segunda y dos cerca de la endzone rival, Patrick Mahomes y sus compañeros en ataque protagonizaron el 'corro de la patata' en el huddle previo a la jugada. Algo nunca antes visto.

