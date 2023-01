Los Giants jugarán playoffs tras seis largos años de espera

Los New York Giants certificaron su pase para playoffs con la victoria ante Indianapolis Colts, consolidándose como una de las historias de la temporada El debut de Brian Daboll como head coach de la NFL y la notable temporada de Daniel Jones y Saquon Barkley son algunos de los argumentos del éxito de la franquicia

Tras acabar la pasada temporada con un balance de cuatro victorias y trece derrotas en el casillero y un sinfín de malas sensaciones dentro y fuera del campo, la franquicia de New York Giants ha brillado con luz propia esta campaña, logrando una de las mayores hazañas de la NFL: clasificarse a playoffs para sorpresa de todo el mundo, incluso ellos mismos.

NUEVO LÍDER A LOS MANDOS

El paso adelante de algunos jugadores en la ofensiva y la defensiva ha sido clave, pero si ha habido un argumento que ha elevado el nivel de este equipo a nuevos horizontes ha sido Brian Daboll, flamante nuevo head coach del conjunto neoyorquino que ha cambiado la idiosincrasia de una franquicia que había estado en horas bajas estos últimos años.

Daboll llegó en enero de 2022 procedente de Buffalo Bills, equipo donde ejerció como coordinador ofensivo de una de los mejores ataques de la NFL y fue parte activa en el proceso de convertir a Josh Allen en uno de los más grandes quarterbacks de la liga. Además de este periplo, tiene cinco superbowls a sus espaldas con los Patriots así como un título universitario como entrenador jefe de Alabama en college.

Los Giants apostaron todo a Daboll en la que era su primera temporada como head coach en la NFL, y esta confianza ha dado sus frutos, ya que le ha dado un lavado de cara necesario a toda una franquicia .

Junto a Mike Kafka, offensive coordinator de este nuevo proyecto, han conseguido convertir a Nueva York en un cuadro con muchas variantes y planteamientos diferentes en el césped pese a no contar con una plantilla repleta de talento como otras.

Este ha sido el principal éxito del staff técnico, exprimir al máximo las armas del equipo y desarrollar talento joven que ya estaba presente en el roster pero que parecía haber quedado estancado. Ahora, tras seis años con balance negativo, los Giants volverán a jugar los playoffs de la NFL.

For the first time since 2016, the @Giants are headed to the playoffs! 💪 pic.twitter.com/xGhysLNAvv — FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 1, 2023

La pasada temporada los Giants acabaron como el ataque número 31 en puntos anotados y la defensa número 23 en anotación encaja. El cambio en el vigente curso ha sido más que significativo, ya que a falta tan solo una jornada, son el decimoquinto ataque y la decimosexta defensa en términos de puntos anotados y encajados respectivamente.

JONES Y BARKLEY, AL RESCATE DE UN ATAQUE CON FALTA DE TALENTO

Si, hay jugadores como Daniel Jones y Saquon Barkley que han cosechado una gran temporada 22/23 bajo las órdenes de Daboll, en una unidad ofensiva que cuenta con algunos buenos nombres en los tackles, pero la realidad es que Giants tiene un vacío de talento enorme en materia de receptores, una carencia que han acusado en algunos de los tramos más importantes de la temporada.

Pero vayamos primero a lo más destacado del ataque de Mike Kafka, que ha sido sin duda el paso adelante de Daniel Jones como líder de orquestra. El que fuera pick número seis del draft de 2019 entraba en su cuarta temporada con muchas dudas bajo sus hombros, ya que en sus tres primeros años había dejado incógnitas sobre su capacidad para ser titular en la liga.

Jones lastró a su equipo con cierta falta de disciplina con el ovoide en sus manos en este tiempo, hasta en 49 veces protagonizó una pérdida de balón, una faceta que él y Daboll se han encargado de minimizar esta temporada, ya que tan solo acumula ocho a falta de un encuentro.

Sin el estatus de quarterback estrella, DJ se ha convertido en un mariscal de campo fiable y cada vez más seguro en sus drives. En lo que llevamos de año, es el decimoquinto en yardas aéreas con 3205 y el número 19 en touchdowns de pase, con 15.

Estos registros combinan con su buen hacer en el juego terrestre, una tarea que el ex de Duke ha explotado este año, convirtiéndose en uno de los quarterbacks más eficientes cuando corre con el balón en sus manos.

Vía terrestre, Daniel es el quinto QB con más yardas , con 708, y es el tercero en su posición que más touchdowns ha anotado, con siete. Daboll lo ha convertido en un arma dual en su ataque, y ante Colts vimos esta versión bidimensional de Jones con 91 yardas de carrera y dos anotaciones terrestres.

Daniel Jones takes it himself for the Touchdown. #TogetherBlue pic.twitter.com/yqPuHklVLJ — Giants Today (@NYGToday) January 1, 2023

Su passer rating de 92.5 es el más alto desde que está en la NFL, y según el ranquin de ESPN, es el sexto quarterback de la liga en puntos esperados agregados con 81.0, por delante de jugadores de la talla como Burrow, Brady o Goff, algunos de los nombres propios en esta posición el vigente curso.

'DJ' no es una máquina de highlights, pero bajo las órdenes de Daboll ha demostrado ser capaz de poner a su equipo en buenas situaciones para ganar partidos.

Todas estas estadísticas no elevan el nivel de Daniel Jones a estar entre los mejores quarterbacks de la competición, pero si que muestran una clara evolución en su juego respecto a lo que habíamos visto anteriormente. Todo esto, con uno de los cuerpos de receptores menos talentosos de la NFL.

Richie James, Isiah Hodgins y Darius Slayton han sido los wide receivers titulares para Giants a lo largo de la temporada, y pese a que los dos últimos han tenido buenos momentos, no parecen un tridente fiable para un equipo que quiera aspirar a llegar a playoffs. Además, la lesión de Wan'Dale Robinson fue un duro revés para la franquicia.

La dirección deportiva de Nueva York deberá priorizar en la próxima offseason traer buenas manos para atrapar balones si no quieren verse inferiores en el juego de pase ante rivales de entidad.

El otro gran protagonista de la ofensiva de Daboll es Saquon Barkley, corredor estrella que ha resurgido de las cenizas de sus lesiones para convertirse en uno de los runningbacks más decisivos de toda la NFL.

Empezó la temporada a su mejor nivel, y pese a tener un bache a mitad de año, ha vuelto a ofrecer su mejor versión cuando el equipo más lo necesitaba. Que Barkley esté bien es sinónimo a buen rendimiento en el ataque de Giants, y su papel en el 'clutch' es primordial para el devenir de la franquicia.

El ex de Penn State es el cuarto en yardas de carrera, con 1312 y el noveno en touchdowns, con diez. También ha sido una opción para Daniel Jones en situaciones de pase, y Barkley ha capturado otras 338 yardas con sus manos.

En los tres últimos encuentros Saquon ha promediado 5,2 yardas por acarreo, mejorando exponencialmente las 3,31 que ofreció entre las semanas ocho y catorce, indicando claramente que llega a postemporada en un momento de forma óptimo. Gran parte de las esperanzas de pasar la ronda de Wild Card recaen en el corredor.

THAT'S WHAT WE LIKE TO SEE!!!#WPMOYChallenge + Barkley



📺: FOX pic.twitter.com/llYoMpGUl9 — New York Giants (@Giants) December 24, 2022

La línea ofensiva de Giants no es especialmente élite, y hasta el momento es la número 27 en porcentaje de sacks recibidos, con un 8.92%. La mejor noticia está siendo el magnífico papel de Andrew Thomas en el tackle izquierdo, tercero en valoración global de ProFootballFocus y un muro para los defensas contra los que se alinea.

DOMINANCIA EN EL FRONT FOUR

Si hay una unidad que merece todo el reconocimiento del mundo es la línea defensiva de Giants. Ojulari y Thibodeaux en los lados y Wlliams y Lawrence por el centro han conformado un front four de garantías y que ensombrece parte del talento que falta en las posiciones de cornerback o linebacker.

El líder de esta parcela es sin lugar a dudas Dexter Lawrence, que en su cuarta temporada en la NFL se ha consolidado como uno de los linieros interiores más dominantes en el césped. Según ProFootballFocus, es el número uno en su posición en valoración global (92.9), contra la carrera (81.9) y en el pass rush (92.4).

Lawrence es imparable cuando pone las manos sobre el tackle ofensivo rival: es el séptimo en sacks entre los jugadores de su posición, tercero en placajes, y tan solo Bosa y Crosby lo superan en golpes al quarterback rival, con 28.

Leonard Williams, su acompañante en el interior, también está cosechando una gran temporada como es habitual, y ambos jugadores están conformando una de las mejores parejas de la liga en esta demarcación.

Dexter Lawrence vs Quinton Nelson



There used to be a time Nelson destroyed anyone he was lined up against... pic.twitter.com/3tLdOzTEma — Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) January 1, 2023

La pareja de edge rushers, Kayvon Thibodeaux y Azeez Ojulari, jugadores de primer y segundo año respectivamente, se han erigido esta temporada como uno de los mejores dúos exteriores jóvenes de toda la NFL, y han sido claves para Giants en su vuelta a los playoffs tras seis años de espera.

La franquicia neoyorquina está recibiendo todo lo que esperaba en Thibodeaux cuando lo drafteó en el pick número cinco el año pasado, un hombre capaz de cambiar el rumbo de un partido en una acción aislada, ya sea mediante un sack o un gran placaje.

Un claro ejemplo de estas virtudes fue el partido decisivo ante Commanders, en el que el edge rusher acumuló 12 placajes, tres placajes para pérdida, una captura al quarterback, un fumble forzado y tres presiones. Anotó un touchdown gracias a un strip-sack a Heinickie que fue clave para que su equipo tomase la ventaja en el marcador.

Kayvon Thibodeaux is FEASTING



Giants Defense First Touchdown +3500 ✅

pic.twitter.com/Jqrq9iKcpl — Bet The Pigskin (@betthepigskin) December 19, 2022

La realidad es que estos cuatro hombres han jugado pocos snaps juntos a causa de las lesiones, y Brian Daboll deberá encargarse de que su front four llegue en las mejores condiciones físicas a playoffs si quiere tener opciones a pasar a la ronda divisional.

Ahora los New York Giants afrontan la última jornada de la NFL, la decimoctava semana de competición, sin ninguna presión encima. Los de la gran manzana ya han asegurado la sexta plaza en la Conferencia Nacional, y tan solo les queda esperar ver cual de estos dos equipos será su rival en Wild Card: Minnesota Vikings o San Francisco 49ers