Draft NFL 2023: Chicago se lleva el ‘premio’ y elegirá en primera posición

La derrota de Bears y posterior victoria de Texans ante Colts hace que el ansiado primer pick del draft recaiga en la franquicia de Ilinois Con Justin Fields consolidado como quarterback de futuro, los rumores apuntan a un posible trade down con otros equipos

Una vez se echa el telón a la temporada regular de la NFL hay equipos que piensan en playoffs y superbowl, pero hay otros que ponen su mirada a la próxima offseason, en especial al Draft, la noche donde las franquicias cimentan las bases de su futuro.

Chicago y Texans se ‘disputaban’ el pick número uno, pero la victoria de Houston y la derrota de Bears ha decantado la balanza en favor de los intereses de estos últimos, un equipo que aspira a hacer muchos movimientos en los próximos meses.

A continuación analizamos brevemente las necesidades de los cinco equipos que eligen primero en este Draft de la NFL 2023:

La mejor noticia para la franquicia es que se presentan a este draft sin necesidad de cubrir la posición más importante del campo, la de quarterback. Con este as bajo la manga, el front office de Chicago podrá: seleccionar el mejor jugador universitario o traspasar este pick número uno por un buen capital de draft, con muchos equipos metidos en la puja.

Los Texans entran a este draft con muchísima falta de talento en la mayor parte de sus posiciones ofensivas y defensivas. Pese a esto, lo más seguro es que vayan a buscar a un quarterback sobre el cual construir un equipo. Cabe la posibilidad de que opten por hacerse con un mariscal veterano en agencia libre y, en ese caso, ir a por un línea ofensivo en este segundo pick.

Los Cardinals ya han destituido a Kliff Kingsbury como head coach y todo apunta a un proceso de reconstrucción para la próxima temporada. Kyler Murray seguirá como quarterback titular pese a las dudas que deja como primer pick del draft de 2019.

Tras la retirada de JJ Watt y la salida de Zach Allen a la agencia libre, cabe la posibilidad que Arizona quiera seleccionar algún jugador de línea defensiva. También hay huecos en las posiciones de cornerback.

The Arizona Cardinals have fired head coach Kliff Kingsbury, per multiple reports. pic.twitter.com/7GdB1j3JK3

Tras los fracasos de Carson Wentz y Matt Ryan como mariscales de campo, los Colts entran al draft de 2023 como uno de los principales candidatos a ir a por el pick número uno. Tan solo el juego de carrera con Jonathan Taylor parece competitivo en esa ofensiva, con vacíos en materia de receptores y protección al quarterback.

Seattle es sin duda uno de los grandes ganadores de esta edición del draft. En el traspaso que llevó a Russell Wilson a Broncos, la franquicia de Seattle obtuvo, entre otras cosas, la primera ronda de Denver. El destino ha querido que esta selección se haya convertido en todo un pick cinco del draft, y todo apunta a que lo usarán para buscar a un edge rusher para cimentar esa línea defensiva.

La duda ahora recae en si Geno Smith seguirá siendo su quarterback titular tras ser una de las mayores sorpresas de la temporada. Todo apunta a que sí, pero en la NFL nada está asegurado al cien por cien

The @ChicagoBears are on the clock. pic.twitter.com/zw4L4HAsFt