Las claves de la jornada 18 de la NFL

La decimoctava jornada de la NFL volvió a dejar grandes partidos y actuaciones memorables de los mejores jugadores de la competición Con estos resultados se da por finalizada la temporada regular, con la vista puesta ya en los playoffs

Se acabó otra magnífica temporada regular de la NFL, un curso repleto de momentos para la historia de la liga. Ahora, empiezan los preparativos para los playoffs, una postemporada que dará comienzo el próximo fin de semana con los partidos de Wild Card.

LAWRENCE GUÍA A JAGUARS AL CAMPEONATO DE LA AFC SUR

¿Quién iba a decir que el equipo que eligió en el pick uno del draft hace unos meses vencería al dos últimas veces campeón de la AFC Sur para arrebatarle el pase a playoffs? Pues así lo ha hecho la franquicia de Jacksonville, que tras ganar a Titans por 20 a 16 se ha consagrado como una de las historias de esta temporada en la NFL.

Pese empezar el partido con un déficit de 10 a 0, estos Jaguars no son el equipo asustadizo que eran bajo Urban Meyer. Ahora, a las órdenes de Doug Pederson, son un equipo con carácter y talento suficiente como para mirar de tú a tú a casi cualquier equipo, y Tennessee ha sido la última de estas víctimas.

En Jacksonville aparecieron los dos mejores jugadores de este equipo, los dos últimos pìcks de primera ronda: Trevor Lawrence y Travon Walker. El quarterback completó 20/32 pases para 212 yardas y un touchdown. Lawrence supo liderar el equipo en los momentos más importantes, y sigue demostrando por que es uno de los mejores en su posición en esta segunda mitad de temporada.

Christian Kirk volvió a ser el receptor favorito para el mariscal, y atrapó 99 yardas y un touchdown. El wide receiver tuvo que suplir el pobre juego terrestre de su equipo, ya que Travis Etienne Jr tan solo cosechó 17 yardas con sus piernas en siete oportunidades.

Jaguars consiguió marcar la diferencia en la parcela defensiva y equipos especiales. Jamal Agnew promedió 31 yardas en retornos y permitió a la ofensiva empezar en buenas situaciones de campo. En la unidad defensiva, Rayshawn Jenkins fue el protagonista de la jugada del partido.

El safety se alineó cerca de la línea de scrimmage y cayó en blitz sin ninguna cobertura rival. Jenkins golpeó a Dobbs, quarterback de Titans, provocando un fumble que más tarde Josh Allen recuperaría a favor de Jaguars y llevaría a la zona de anotación. Los Jaguars con esta jugada se pusieron por delante en el marcador a falta de pocos minutos en el luminoso.

Mención especial a jugadores como Oluokun, Peters o Darious Williams, fundamentales en placajes y situaciones de pass rush.

En Titans, Joshua Dobbs pasó para 179 yardas, un touchdown y una intercepción, en un partido en donde se le apagaron las luces en el momento más importante. Henry obtuvo 109 yardas terrestres en 30 intentos, y el equipo volvió a penalizar la falta de talento en materia de receptores.

Con esta victoria, Jacksonville gana su primer campeonato divisional desde 2017, y serán un rival duro de roer en su feudo, el TIAA Bankfield.

KANSAS CITY AMPLÍA SU HEGEMONÍA

Los Kansas City Chiefs ,pese haber perdido la pasada offseason a Tyreek Hill, siguen dominando en su conferencia y, con la victoria ante Raiders por 31 a 13, certificaron la posición número uno en la Americana, la tercera en los últimos cinco cursos.

No hizo falta sacar la mejor versión de Kansas para doblegar a un equipo inmerso en un mar de dudas como Las Vegas. Mahomes consiguió 202 yardas de pase, otras 29 de carrera, y un lanzamiento para touchdown. El quarterback de Chiefs apunta a MVP de la vigente temporada y volvió a batir otro récord histórico de la NFL.

Patrick Mahomes es el quarterback con más yardas totales en una temporada en toda la historia de la liga, superando las 5.562 yardas de Drew Brees en 2011. Otro hito más en la carrera del quarterback de Kansas, y los que quedan.

La defensiva del equipo dirigido por Andy Reid fue clave para sostener el juego de carrera rival, limitando a Josh Jacobs a tan solo 45 yardas en todo el encuentro. Kansas sumó seis sacks, siendo Chris Jones el más destacado con 2.5 junto a Mike Danna, que capturó a Stidham en otras dos ocasiones.

Davante Adams, pese a perder a su fiel amigo Derek Carr en la posición de quarterback titular, sigue rompiendo récords de su franquicia. Con el partido de ayer, se consiguió en el receptor con más yardas atrapadas en una temporada en la historia de los Raiders, con 1516. Además, ha sumado 14 touchdowns, pero de poco servirán ya que su equipo está muy lejos de ser un equipo competitivo.

Los Chiefs, con su seed número uno en la Conferencia Americana, descansarán en la primera semana de playoffs, y serán sin duda uno de los conjuntos más divertidos que ver a partir de la ronda divisional. ¿Quién parará a Mahomes y compañía?

DOLPHINS ESTARÁ EN PLAYOFFS

Tras no ganar en ninguno de los últimos cinco partidos, los Dolphins consiguieron vencer por 6 a 11 a unos New York Jets que ponen el punto y final a esta temporada con malas sensaciones pese empezar el curso de manera muy prometedora.

No fue un gran partido de ninguno de los dos equipos, y Dolphins notó demasiado jugar con su tercer quarterback, Skylar Thompson, con Bridgewater fuera por lesión. Toda la explosividad que vimos en la ofensiva de Miami en la primera mitad de la temporada ha desvanecido por completo, a la par que Tua Tagovailoa ha experimentado conmociones que le han obligado a estar apartado del césped.

Poco pudo hacer Thompson ante una buena defensa como Jets, y completó 20/31 en pases para 152 yardas aéreas. No consiguió ningún touchdown, pero tampoco penalizó a su equipo con ninguna pérdida de balón, hecho que permitió a la franquicia de Florida mantenerse en el partido.

La eléctrica pareja de receptores, Tyreek Hill y Jaylen Waddle, estuvieron muy condicionados por el quarterback que lanzaba el ovoide y no pudieron ser diferenciales. Un field goal de Jason Sanders a falta de 18 segundos en el marcador permitió a Miami ponerse tres arriba en el marcador y asegurar el pase a playoffs, una postemporada en la cual no participan desde 2016.

Por parte de Jets, la franquicia ya estaba eliminada de playoffs y volvimos a ver una pobre versión del equipo en ataque, condicionado completamente por la falta de talento en la posición de quarterback. Joe Flacco consiguió 149 yardas aéreas y no sumó ningún touchdown.

Garret Wilson, como siempre, volvió a realizar un buen partido y capturó 89 yardas, consagrándose como la nota más positiva de la ofensiva de Jets esta temporada, más allá de los problemas en la posición de pasador o las lesiones en la línea de protección. Se esperan movimientos en la franquicia neoyorquina de cara a la próxima offseason.

Jason Sanders drills the 50-yard FG to put the Dolphins up by 3 with 18 seconds left 🙌pic.twitter.com/0xbxJ7TdqN — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) January 8, 2023

SEAHAWKS OBRA EL MILAGRO DE PLAYOFFS. LIONS Y PACKERS FUERA

Seattle venció a Rams por 16 a 19 en un partido que se decidió en la prórroga y en donde la balanza cayó a favor de Seahawks gracias a un field goal de Jason Myers. Geno Smith jugó un partido irregular y combinó buenos pases con otros lanzamientos de dudosa calidad que acabaron en intercepción.

El quarterback de Seattle acabó con 213 yardas, un touchdown y dos intercepciones, pero la estrella del equipo fue el rookie Kenneth Walker III, que corrió para 114 yardas y fue un puñal en la línea defensiva rival. Con esta victoria, el equipo tan solo necesitaba que Packers cayese ante Lions para viajar hacia los playoffs.

Por sorpresa de todo el mundo, la franquicia de Detroit asaltó el feudo de Green Bay sin nada por jugarse y vencieron por 20 a 16. Packers dependía de si mismo para jugar postemporada, pero desaprovecharon la oportunidad de revertir un curso que empezó de manera desastrosa.

Aaron Rodgers y su ofensiva fue incapaz de penetrar en el rival y volvieron atener problemas en la zona de anotación, donde se volvieron a mostrar inoperantes y inefectivos. Christian Watson fue la nota más positiva de Green Bay con 104 yardas de recepción.

GENO TO LOCKETT TO TIE THE GAME



📺: #LARvsSEA on FOX

📱: Stream on NFL+ https://t.co/KpypRSpABD pic.twitter.com/1PEXifKMnA — NFL (@NFL) January 8, 2023

LOS BEARS SE LLEVAN EL PICK 1 DEL DRAFT

La derrota de Chicago por 29 a 13 ante Vikings supone que los Bears serán el primer equipo en elegir en el próximo draft de la NFL, en una situación privilegiada par la franquicia de Illinois ya que, con Justin Fields a los mandos, podrán elegir si seleccionan a un jugador o traspasan ese pick por un muy buen capital de draft.

Esto ha sido posible también gracias a la victoria de Texans a Colts, y los de Tejas tienen ahora el pick número 2.

Por parte de Vikings, Cousins jugó una gran primera parte, donde completó 17/20 en pases y supo llevar a su ofensiva cerca de la zona de anotación en varias ocasiones. Acabó el partido con 225 yardas aéreas y un touchdown, un registro que pudo ser mayor si no fuera por la falta de ejecución de sus compañeros en ataque. La segunda parte la jugó Nick Mullens sin pena ni gloria.

El mejor receptor en Minnesota fue K.J Osborn con 117 yardas capturadas, un jugador que llega en gran estado de forma a la postemporada. En la parcela defensiva, Patrick Peterson y Dukee Sheelly interceptaron un balón cada uno para sentenciar el partido.

Chicago acaba la temporada con un balance negativo de 3 a 14, y la front office ya piensa en la próxima offseason, donde se prevé un buen draft y una buena agencia libre. Con Justin Fields consagrado como quarterback titular, los Bears ansían empezar a cimentar su futuro, con urgencias en la posición de edge rusher y wide receiver.

LOS PATRIOTS NO PUEDEN CON BILLS Y SE CAEN DE PLAYOFFS

Después de una temporada repleta de dudas, New England tan solo necesitaba una victoria para ocupar una plaza de Wild Card en playoffs. Pese al carácter aguerrido de la franquicia, cayeron por 35 a 23 ante Buffalo Bills y el sueño de jugar postemporada se desvaneció.

El mayor problema de Patriots a lo largo de la temporada ha sido la inoperancia de la ofensiva, pero la realidad es que apareció ante una de las mejores defensas de toda la NFL, y Mac Jones culminó por momentos una buena actuación. El quarterback empezó el partido de manera prometedora, y consiguió encontrar a DeVante Parker y Jakobi Meyers para touchdown.

Lo que penalizó a Jones fue el cuidado de balón en la segunda parte, donde cometió tres intercepciones. El mariscal acabó el encuentro con 243 yardas de pase, tres pases de touchdown y tres intercepciones.

El encuentro acabó con sensaciones negativas para Mac Jones, quién estará en el ojo del huracán a lo largo de la próxima offseason. Los Patriots tienen muchas asignaturas pendientes en la unidad ofensiva, en materia de jugadores y entrenadores.

El nombre más destacado del partido fue Nyheim Hines, jugador de equipos especiales de Bills que realizó un retorno de 96 yardas en la primera jugada de partido y después en el tercer cuarto realizó otro de 101. Espectacular.

Josh Allen dejó muy buenas sensaciones en el césped, y terminó la partida con 254 yardas aéreas, tres touchdowns y una intercepción. Allen estuvo a buen nivel ante una de las mejores defensas de toda la NFL, y guió a su equipo hacia la segunda plaza de la Conferencia Americana . Steffon Diggs, como no, fue el socio favorito en ataque para su quarterback, y atrapó 104 yardas y un pase de touchdown.

NYHEIM HINES' SECOND KICK RETURN TD OF THE DAY.



📺: #NEvsBUF on CBS

📱: Stream on NFL+ https://t.co/Zuxd3911Wt pic.twitter.com/hrsxcc29Hv — NFL (@NFL) January 8, 2023

PICKETT Y PICKENS, EL FUTURO DE STEELERS

Pese a la victoria ante Browns por 14 a 28, los Steelers no consiguieron su pase a playoffs, en una temporada con muchas más luces que sombras de lo esperado, donde Pittsburgh ha vuelto a no caer en balance negativo. Otra genialidad de Mike Tomlin.

Steelers es una franquicia que entrará a la próxima temporada con brotes verdes en una unidad ofensiva que hace no mucho pedía talento a raudales. La pareja de Kenny Pickett y George Pickens por aire y Najee Harris en la posición de runningback llena de esperanzas a un equipo con muchas aspiraciones en 2023.

Pickett pasó para 195 yardas y un touchdown ante Cleveland, y volvió a brindarnos con buenos pases en la zona intermedia del campo y por fuera de los números. El rookie ha conformado una buena química con su receptor número uno y también debutante este año, George Pickens, que acabó este encuentro con 72 yardas y una anotación.

Ambos jugadores han demostrado tener el carácter y la habilidad suficiente como para ser los líderes del nuevo ataque de futuro de Mike Tomlin, eso sí, con muchos huecos aún por rellenar. Harris, vía terrestre, cosechó 84 yardas y un touchdown, en una temporada de menos a más en el que el jugador de segundo año ha dejado buenas sensaciones en el backfield.

Mike Tomlin no ha registrado ninguna temporada en negativo en sus 16 años como head coach, la mayor marca en toda la historia de la liga. Por su parte, Pittsburgh Steelers lleva también 19 años como franquicia sin acabar una campaña con más derrotas que victorias, la segunda mayor racha en la historia de la NFL.

This CATCH by George Pickens 😳 pic.twitter.com/O2D0sGA4Wf — NFL Rookie Watch (@NFLRookieWatxh) January 2, 2023

Tras esta jornada, se da por finalizada la temporada regular de la NFL y comienza la etapa más divertida del año: los playoffs