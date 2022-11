¿Por qué Micah Parsons es el mejor defensor de la NFL?

El linebacker está cosechando una temporada espectacular con los Dallas Cowboys en la que es su segunda temporada como jugador de la NFL Parsons es el líder de una de las mejores defensas de la liga y es también el principal candidato a hacerse con el Defensor del año de la temporada 2022/2023

Tras ganar el título al mejor rookie defensivo la pasada temporada, Micah Parsons llegaba a esta temporada como a uno de los candidatos a luchar por el título al mejor defensor de toda la NFL, un galardón al que optan jugadores de la talla como Aaron Donald, Myles Garrett y T.J Watt, que lo ganó la pasada campaña con los Steelers.

A falta de ocho jornadas para que finalice la temporada NFL, Parsons es sin duda el máximo candidato a hacerse con este galardón, y es el líder de un equipo que aspira a llegar lejos en Playoffs.

El éxito de la defensa de los Dallas Cowboys se explica en gran parte gracias a la contribución de su mejor jugador en esta faceta, Micah Parsons, que se ha convertido en quebradero de cabeza para las ofensivas rivales.

Dan Quinn, coordinador defensivo del equipo, ha convertido a los Cowboys en la cuarta mejor defensa de la liga en valoración general, siendo la primera en capturas de quarterback con 35, así como la quinta que menos puntos encaja con 18.2, una estadística que siempre se traduce en un buen funcionamiento del equipo.

Una de las características que engrandece la figura de Parsons es su polivalencia en defensa. Listado como a un Linebacker, Micah posee una capacidad innata para ocupar posiciones como las de Edge Rusher.

El jugador de Dallas Cowboys ha demostrado su facilidad para jugar como a un liniero defensivo más, y es también uno de los mejores de la NFL cuando ataca al quarterback rival.

Su capacidad de caer en cobertura o ir al rush lo convierten en, quizás, el jugador más impredecible de la liga.

Parsons suma 8 sacks, 43 tackles, 2 fumbles forzados y 8 golpes al quarterback, unos guarismos que lo convierten en una pesadilla para las líneas ofensivas rivales, que nunca saben como el #11 de los Cowboys atacará la jugada.

En esta jugada Parsons parte desde el lado derecho de la línea ofensiva, y gracias a su rapidez y fuerza de manos consigue zafarse de La'el Collins, uno de los Tackles más poderosos de la NFL, para realizar un sack a Joe Burrow:

The lion is on the prowl 🦁 @MicahhParsons11 📺: #CINvsDAL ➡️ @NFLonCBS pic.twitter.com/yjgAxgoNrX

Micah Parsons es un jugador camaleónico en defensa y así lo acreditan sus números, sus snaps como edge-rusher doblan prácticamente sus cifras como linebacker tradicional, por lo que el abanico de posibilidades para Dan Quinn de mover a su jugador en el front seven es infinito.

En el proceso pre draft, Parsons se convirtió en el linebacker más rápido de la historia en correr la prueba de las 40 yardas, con una cifra de 4.39 segundos.

Esta velocidad de piernas la ha conseguido traducir a la NFL con una facilidad pasmosa, moviéndose por detrás de la línea defensiva con con gran agilidad.

Parsons también es un magnífico lector de jugadas, por lo que reconoce las rutas de los receptores rivales como un cornerback más.

En esta jugada, Parsons reconoce la jugada "pantalla" del rival, en la que su compañero queda completamente bloqueado por el oponente. Micah reconoce el espacio a su espalda y sigue la ruta del receptor primario de una manera excelente, demostrando su agilidad de piernas, incluso corriendo hacia atrás:

Micah Parsons just lined up at cornerback and made the play 😤 @MicahhParsons11 📺: #DALvsNYG on FOX 📱: NFL app pic.twitter.com/BgWhKvSixV

Estas dos acciones son un claro ejemplo de cómo el jugador de los Cowboys está cambiando la posición de linebacker en la liga, un perfil de jugador muy físico pero con dificultades para establecer un juego de pies tan rápido como la secundaria.

Parece que Micah Parsons es la excepción que rompe la regla, y por este motivo es uno de los jugadores más atractivos de ver para los amante de este deporte.

En la siguiente jugada, Micah parte desde el lado derecho de su línea defensiva en busca del sack. Una vez Fields suelta el balón, Parsons no desiste en su intento y, gracias a una gran acción defensiva de su compañero, recupera un balón perdido rival. Lo que hace a continuación es formidable:

A+ awareness by Micah Parsons to realize he was never touched. Takes the fumble back the other way for a touchdown. What a superstar. pic.twitter.com/n0tM4UvoOm