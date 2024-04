El 'día D' de la Premier League

El Liverpool se ha despedido de la batalla por la Premier League, pero la lucha por el título sigue en juego entre Arsenal y Manchester City. Con la temporada llegando a su ocaso, los partidos de este domingo serán vitales, especialmente por lo que respecta al derbi del norte de Londres.

La visita al Tottenham supone el partido más complicado de lo que queda de temporada para los de Arteta. Un pinchazo en el derbi supondría servirle la Premier League en bandeja al City, que podría colocarse líder incluso con un partido menos ganando su encuentro ante el Nottingham Forest.

La pesadilla de Arteta

Mikel Arteta, durante un partido del Arsenal / EFE

El Tottenham Hotspur Stadium es, además, uno de los campos que más dificultades le ha planteado a Mikel Arteta desde que lidera al Arsenal. En los 4 partidos que ha jugado en el estadio, el técnico español solo ha sido capaz de llevarse los tres puntos en una ocasión, la pasada temporada (0-2).

Los otros tres encuentros se han saldado con derrota para los 'gunners', quedándose sin anotar en dos de ellos. Un auténtico examen para el equipo londinense, que lo podrá afrontar, eso sí, con toda la plantilla disponible. El equipo de Postecoglu, por su parte, llega al partido después de sufrir un auténtico varapalo en su visita el Newcastle, donde cayó goleado (4-0).

La duda de Haaland

Un poco más tarde, el Manchester City buscará afianzar su buen momento en liga en el campo del Nottingham Forest. El conjunto de Pep Guardiola sufrió ante el Chelsea en las semifinales de FA Cup, pero se mostró completamente recuperado anímica y futbolísticamente ante el Brighton, al que endosó un 0-4 con un doblete de Phil Foden.

La gran duda en el conjunto 'sky blue' reside en la presencia de Erling Haaland. El noruego no ha vuelto a jugar desde el partido ante el Real Madrid debido a problemas físicos y volvió a entrenarse con el resto del grupo este viernes. "Prefiero tenerle disponible. Hablé con él y dice que se siente mejor, no lo sé", afirmó Guardiola en la rueda de prensa previa sobre si el delantero tendrá minutos en The City Ground.

Por lo que respecta al rival del equipo 'citizen', el Nottingham Forest vive un momento muy delicado, con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso, aunque tiene un partido menos que el resto. Si algo está claro, es que el domingo es un día marcado en rojo en la lucha por la Premier.