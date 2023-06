Los Barcelona Dragons caen 15-39 ante unos superiores Munich Ravens

El conjunto alemán fue demasiado para los Barcelona Dragons Con esta derrota, los catalanes ostentan ahora un balance de 2-2 en la European League of Football

Se enfrentaban Barcelona Dragons y Munich Ravens en el Estadi Olímpic de Terrassa para disputar la cuarta semana de competición en la European Football League, un partido en que los catalanes perdieron 9-36 y poco pudieron hacer ante el buen partido del conjunto alemán.

Los Dragons no tardaron en demostrar sus capacidades en el juego de pase. Ya en el drive inicial de partido Connor Miller llevó al equipo a pocas yardas de la endzone con un enorme lanzamiento de 46 yardas a Jordi Torrededia y, pese a no poder rematar la faena, Victor Albarracín sumó los primeros puntos en el marcador vía patada (3-0).

Los primeros snaps ofensivos de Ravens fueron también poderosos: Markell Castle desde el Wide Receiver hizo sufrir la defensa local en el primer cuarto, uno de los mejores receptores en este inicio de competición, pero los alemanes tampoco lograron sumar touchdown. Field Goal y tablas, 3-3 en el ecuador del primer periodo.

Todo parecía tranquilo hasta que llegó Tomiwa Oyewo, runningback que eludió a la línea ofensiva rival a su placer y corrió para 72 yardas sumando el primer touchdown del encuentro. 3-10 para Ravens y la sensación de superioridad física estaba en el aire. Una intercepción a Miller dentro las diez primeras yardas de Dragons confirmó los malos presagios, y es que los de Munich estaban ejecutando su gameplan a la perfección.

72-yards TO THE HOUSE for Tomiwa #Oyewo of the @MunichRavens 😤🇮🇪



📺 #MUCatBDR LIVE now via our Game Pass. https://t.co/mMr7NICyLt 📲 pic.twitter.com/UGsCz7ki7c