Primera derrota de los Barcelona Dragons por 13-29 en la European Football League

El conjunto catalán perdió ante unos Tirol Raiders que fueron mejores en ambos lados del césped Los Barcelona Dragons siguen en balance positivo con un 2-1

Los Barcelona Dragons llegaban al partido ante Tirol Raiders con el objetivo de ampliar el buen inicio de temporada tras las dos victorias iniciales ante Guards y Seaman. Al final, la franquicia catalana perdió por 13-29 ante los austríacos en un partido marcado por la superioridad física rival.

Era un partido difícil para Dragons, y es que Raiders llega esta temporada como uno de los grandes favoritos de la Conferencia Central, con una plantilla donde el juego terrestre es capaz de dominar y con una solvente defensa que devuelve los balones a su ofensiva. Al final, el partido ha caído por su propio peso en favor de los de Austria.

El choque empezó con dos touchodwns consecutivos de Tirol firmados por Bonnati y J.McClam que pusieron el 0-13 en el marcador, pero los hombres dirigidos por coach 'Black' se pusieron manos a la obra para recortar distancias. Tras un magnífico drive de Connor Miller, quarterback que está causando gran impresión en sus primeros partidos, los Dragons consiguieron sumar su primer antoación de la mano de Josh Johnston, receptor que capturó un pase de 20 yardas para poner el 6-13.

El tempo del partido estuvo dominado por Raiders, que de la mano de Christian Strong en el juego de pase y la eficacia de sus runningbacks supieron poner fácilmente puntos en el marcador. La primera mitad acabó con un 6-20 a favor de los locales, y los Barcelona Dragons no se encontraron cómodos en ningún momento.

