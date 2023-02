Una app de la NBA permitirá a aficionados remplazar virtualmente a los jugadores

La nueva opción ha sido presentada hoy mismo, en la previa del All Star que se disputa en Salt Lake City Para disfrutar de la experiencia, será suficiente realizar con el móvil una grabación de 360 grados del cuerpo del usuario

La NBA presentó este viernes en Salt Lake City una nueva opción de su aplicación que le permitirá a los aficionados crear su propio 'avatar' y remplazar virtualmente a los jugadores en los partidos de la liga estadounidense.

La nueva opción fue presentada por el comisionado de la NBA en el 'NBA All-Star Tech Summit', quien ofreció un ejemplo en directo al crear un 'avatar' del presentador Ahmad Rashad. Para disfrutar de esta experiencia, será suficiente realizar con el móvil una grabación de 360 grados del cuerpo del usuario y elegir en la aplicación el jugador del equipo que se quiere sustituir en un partido.

Esta tecnología crea un 'avatar' que sigue todos los movimientos del jugador de la NBA elegido.

NBA Commissioner Adam Silver unveils streaming experience of the future via the NBA App - and you can be in it! pic.twitter.com/FKYJvskf0H