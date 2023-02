All-Star NBA 2023: horarios y dónde ver el evento

Este fin de semana se vivirá uno de los grandes acontecimientos baloncestísticos de la NBA en Salt Lake City Te contamos todo lo que necesitas saber sobre el calendario del All-Star 2023

El All-Star Weeekend ya ha iniciado la cuenta atrás para su comienzo. Este fin de semana, desde la madrugada del sábado 18 de febrero al lunes 20 se podrá vivir uno de los grandes acontecimientos del mundo del baloncesto, cada día con un evento diferente hasta el All-Star Game, el broche perfecto.

La importante cita anual para los amantes del baloncesto tendrá lugar en el Vivint Arena de Salt Lake City (Utah), pabellón del Utah Jazz que cuenta con una capacidad para más de 18.000 espectadores.

El All-Star Weekend cuenta con tres grandes citas en su corta programación, que se dividen en tres noches diferentes:

Coaching in the @NBAAllStar Rising Stars will be an absolute honor! Thanks to the @NBA for making it possible 🙏🏻 See you in Salt Lake City!



Ser entrenador en el Rising Stars será todo un honor! Gracias a la NBA por hacerlo posible 🙏🏻 Nos vemos en Salt Lake City! pic.twitter.com/RV59DvWMsb