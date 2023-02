Todos los goles del Al Ahly - Real Madrid

Los blancos buscaban el pase a la final del Mundial de Clubes con la baja de última hora de Asensio Ancelotti volvió a contar con la MTK de inicio en el centro del campo y dejó en el banquillo a Ceballos

El Real Madrid buscaba en el Mundial de Clubes un impulso anímico que le alejara de la irregularidad en la que ha caído a causa de un calendario apretado que le deja bajas constantes, de la importancia de Courtois, Militao o Benzema en en las semifinales del torneo, en las que medía fuerzas con el Al Ahly egipcio, conjunto con mucha historia en un Mundialito que aparece como obligación de conquista en el camino de Carlo Ancelotti.

Nadie ganó más ediciones de la competición que el Real Madrid, hasta en cuatro ocasiones en cinco disputas como campeón de Europa desde el cambio de formato respecto a la antigua Copa Intercontinental.

Pese a ser los dos equipos junto a Auckland City que más participaciones tienen en el Mundial de Clubes desde el cambio de formato en 2000, ocho Al Ahly y cinco el Real Madrid, nunca se habían enfrentado hasta hoy en la competición. Al duelo ante un nuevo rival llegaba el equipo blanco con necesidades tras ver como se le complica retener la corona liguera por su tropiezo en Mallorca. La derrota alejó a ocho puntos al Barcelona.

Víctima de un calendario que le depara hasta ocho partidos en apenas 28 días del mes de febrero, el Real Madrid se sube a una montaña rusa de sensaciones. Logró una mejoría física respecto a su imagen de enero, pero pese al impulso anímico de las remontadas coperas ante Villarreal y Atlético de Madrid, le ha sido imposible mantener un nivel de juego que asegure triunfos cada tres días.

Al Mundial de Clubes, que trasladó su fecha de diciembre a febrero, llegaba con el cartel de favorito, con la responsabilidad de ganar un trofeo en el que manda el club europeo que lo disputa (campeón en 14 de 18 ediciones). En semifinales tendría que superar la dificultad de jugar sin varios de sus pilares. No estaban hoy Courtois en portería, tampoco Militao como jefe de la zaga ni su referente goleador Karim Benzema. Asensio, baja de última hora, Ferland Mendy, Lucas Vázquez y Eden Hazard completaban el amplio parte de caídos. Así que no le quedó otra a Ancelotti que alinear a un once formado por: Lunin; Nacho, Alaba, Rüdiger, Camavinga; Modric, Tchouaméni, Kroos; Valverde, Rodrygo y Vinicius. Ceballos regresaba al banquillo tras varios partidos como titular.

TODOS LOS GOLES DEL PARTIDO

0-1, VINICIUS, MIN. 42

El Real Madrid se avanzó en el marcador al filo del descanso con un gol del brasileño tras un fallo en la salida de balón del Al Ahly. Vini le robó la cartera a la defensa, encaró al portero rival y le superó picándole el balón por encima para encontrar la red.

0-2, VALVERDE, MIN. 47

Justo después del descanso ampliaron distancias los blancos. Modric le filtró un pase maravilloso a Rodrygo, que falló en la definición. Pero Valverde, que pasaba por allí, recogió el rechace y mandó el balón a guardar después de dejar en el suelo a un zaguero del Al Ahly con un recorte lleno de temple.

1-2, MAALOUL, MIN. 64 (PEN.)

Recortó distancias el Al Ahly tras un claro penalti de Camavinga sobre El Shahat, a quien el galo barrió dentro del área. Después, no perdonó Maaloul desde los once metros engañando a Lunin.

1-3, RODRYGO, MIN. 92

Selló su pase para la final del Mundial de Clubes el Real Madrid con un tanto de Rodrygo ya en el tiempo de descuento. El brasileño combinó con Ceballos dentro del área y éste volvió a habilitar a su compañero con un delicioso taconazo.

1-4, ARRIBAS, MIN. 97

El canterano madridista Sergio Arribas puso del lazo al duelo unos segundos después de saltar a campo con un zurdazo cruzado. Fue llegar y besar el santo.