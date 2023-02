Hugo Sánchez aconseja a Vinicius: "Debe defenderse con sus armas"

El ex jugador mexicano reflexionó sobre la situación del brasileño en 'El Partidazo de COPE' "Tanto Vinicius como yo hacemos daño y por eso hay esa sensación de temor cada vez que coge la pelota y eso desespera a los defensas"

Vinicius sigue siendo el protagonista de la actualidad del Real Madrid. Si el otro día volvió a estar en el ojo del huracán tras los insultos racistas que recibió en Son Moix, hoy es Hugo Sánchez quien se ha referido a la situación del brasileño y le ha aconsejado sobre cómo defenderse en este tipo de situaciones.

El ex jugador mexicano analizó la situación del brasileño en 'El Partidazo de COPE' y le sugirió que se defendiese con sus propias armas: "Lo que tiene que hacer es defenderse con sus propias armas pero de manera que no le afecte con amarillas y que cuando reclame al árbitro le pida protección".Hugo Sánchez se ve reflejado en el extremo brasileño cuando él era jugador en activo: "Tanto Vinicius como yo hacemos daño y por eso hay esa sensación de temor cada vez que coge la pelota y eso desespera a los defensas".

"Mientras más me insultaban, me sentía mas importante, porque se estaban fijando en mí. En lugar de molestarme o ponerme nervioso, me inspiraba. Lo que tiene que hacer es sentirse importante porque se están fijando en él", señaló el mexicano.

El mexicano añadió: "Yo también desesperaba a los defensas porque me daban patadas y de vez en cuando se las regresaba y cuando metía gol iba y festejaba en su cara".

En este sentido, Carlo Ancelotti, entrenador del brasileño, salió a defender a su jugador en rueda de prensa: "Vinicius no es el culpable, es la víctima de una situación que yo no entiendo", apuntó el técnico italiano.