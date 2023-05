La estrategia frena a Palou en Alabama

El neozelandés Scott McLaughlin (Team Penske) ganó este domingo en Alabama un precioso duelo ante el francés Romain Grosjean (Andretti Autosport) Álex Palou acabó quinto, pero está mucho más cerca del liderato de Ericsson en la IndyCar

El neozelandés Scott McLaughlin (Team Penske) ganó este domingo en Alabama un precioso duelo ante el francés Romain Grosjean (Andretti Autosport) en una carrera de la temporada 2023 de la IndyCar muy marcada por la estrategia, en la que el catalán Àlex Palou (Chip Ganassi) fue quinto.

Es la primera victoria del año para McLaughlin, después de las tres que logró en 2022, la última de ellas en Portland. Es el cuarto piloto distinto que gana en las cuatro pruebas disputadas en 2023 y nadie ha conseguido repetir éxito hasta el momento.

Al sueco Marcus Ericsson, le sirvió terminar décimo para mantener el liderato en la general con 130 puntos, pero vio como se le acercan cuatro pilotos a menos de quince puntos. El mexicano Pato O’Ward (Arrow McLaren) está a tan solo tres puntos y Palou se sitúa a nueve. Completan el 'Top 5' los mejores en Birmingham, McLaughlin y Grosjean.Palou no se mostró del todo satisfecho tras terminar su participación en Alabama: "Feliz por estar otra vez entre los cinco primeros, pero podría haber sido un poco mejor, sobre todo por haber iniciado en primera línea de salida".

Por su parte, O’Ward sigue sin ganar este año pese a estar demostrando ser uno de los pilotos más competitivos: "Tuvimos un gran coche, estoy muy feliz con el trabajo hecho esta semana. Escogimos la estrategia errónea. Queremos ganar carreras, aún no lo hemos conseguido en 2023, he estado muy cerca en todas, pero me quedo con que he hecho muchos top 5, está bien”.

Fue una carrera claramente marcada por la estrategia. Los pilotos se dividieron entre quienes optaron a pasar tres veces por boxes y quienes únicamente lo hicieron en dos ocasiones. Fueron beneficiados los primeros, entre los que estuvieron el vencedor McLaughlin y su compatriota Will Power (Team Penske), que completó el podio. La única bandera amarilla mostrada por la organización, justo después de completarse el primer tercio de carrera, fue determinante para hacer buena la estrategia a tres paradas.

Por entonces ya habían completado una primera visita a 'boxes' todos los candidatos. El principal beneficiado fue McLaughlin, aupándose hasta la segunda posición tras Grosjean. La segunda parada de Grosjean se produjo en la vuelta número 61 y permitió que McLaughlin liderara la carrera.

El francés tiró de orgullo y ejecutó una adelantamiento valiente, pegándose al monoplaza de su rival, sacándole un cuerpo de ventaja. Este episodio hizo recordar lo sucedido en la primera carrera de la temporada en St. Pete, que terminó con ambos pilotos abandonando.

Con 21 vueltas para el final, Grosjean era líder sin fuerza extra en su 'Push to pass' y McLaughlin a menos de medio segundo tras él. El neozelandés utilizó ese impulso extra para ponerse líder a 19 vueltas para la conclusión.

