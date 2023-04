Álex Palou, reserva de McLaren en Miami

"Voy a ir a Miami con el equipo y estaré listo para salir a rodar si pasa algo", revela el piloto barcelonés Palou ya se estrenó el pasado año con McLaren en los primeros libres del Gran Premio de EE.UU en Austin

McLaren ha presentado un nuevo programa de desarrollo para jóvenes talentos, dirigido por Emanuele Pirro. Y los dos primeros integrantes son el barcelonés Alex Palou y el mexicano Pato O'Ward, que comparten parrilla en la IndyCar y pertenecen a la cantera de Woking para la F1.

Palou es actualmente piloto reserva de McLaren y según adelanta 'El Confidencial' estará con el equipo como tercer piloto en el próximo Gran Premio de Miami: "Voy a ir a Miami, seré reserva y estaré listo para salir a rodar si pasa algo", revela el piloto barcelonés.

"Me hice el asiento no hace mucho y voy a estar todo en el fin de semana con los pilotos y los mecánicos del equipo", añade Palou, que tendría que sustituir a los pilotos titulares, Lando Norris y Oscar Piastri en caso de accidente, indisposición o cualquier otra circunstancia que les impida puedan salir a pista.

We are excited to announce the formation of the McLaren Driver Development programme.



The programme will support young drivers in their development from karting to professional racing driver with the aim of facilitating the progression of emerging talent into F1.



Read more. 👇