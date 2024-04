Barça-Valencia: el objetivo es la segunda plaza

La temporada no ha acabado para el Barça y aunque no es nada fácil aterrizar con los pies en el suelo para afrontar una nueva realidad, el conjunto de Xavi Hernández está obligado a ello porque hay muchísimo en juego. Deportiva y económicamente. Vuelve el cuadro azulgrana a Montjuïc después de la visita europea del PSG y aunque parezca una eternidad, solo habrán pasado 13 días. Menos de dos semanas en las que el FC Barcelona ha quedado fuera del sueño de la Champions, se ha despedido de la Liga con polémica y ha escenificado la continuidad del entrenador en otro cinematográfico giro de guion.

Champions asegurada en caso de victoria

Toca respirar profundamente, asimilar todo lo ocurrido y poner el foco en la visita del Valencia (21.00 horas) para cerrar la Jornada 33. Esta noche, el Barça puede cumplir ya matemáticamente con el objetivo de mínimos, que no es otro que la clasificación para la próxima edición de la Champions League. La conseguirá el equipo de Xavi si derrota a los ches para sacarle 15 puntos al quinto clasificado, el Athletic Club, con el goal-average particular ganado y a cinco jornadas para el final.

Dando por hecho que el Barça no faltará a su cita con la máxima competición continental, el reto marcado a estas alturas es la segunda plaza. La que da derecho a disputar la Supercopa de España en Arabia Saudí y a sumar un mínimo de 6 millones y un máximo de 8 en función del desarrollo del equipo en el torneo. Cuando la entidad azulgrana ya ha tenido que decir adiós a 50 'kilos' tras no obtener el pasaporte para el Mundial de Clubes de 2025, este 'pellizco', aunque menor, es del todo irrenunciable.

No lo tendrá fácil el cuadro de Xavi Hernández. Primero, porque se mide a un Valencia con aspiraciones europeas y que está haciendo las cosas muy bien con una plantilla joven -su media de edad, 24 años, es la menor de toda la Primera División- y un entrenador, Rubén Baraja, calificado de "fantástico" por el propio Xavi. Y segundo, porque la lucha por el subcampeonato con el Girona será intensa y vivirá su momento cumbre el próximo sábado (18.30h) en Montilivi.

Los de Míchel arrebataron la segunda posición con un triunfo en Las Palmas (0-2) y si el Barça quiere recuperar la desventaja de 1 punto antes de viajar a Girona, no le queda otra que mantener el buen tono en la Liga como local y sumar su cuarto triunfo consecutivo en Montjuïc.

Cuidado con los apercibidos

Así que no es tiempo todavía para las rotaciones. Ni mucho menos para la relajación. Xavi Hernández tratará de poner sobre el verde al mejor once posible, un equipo en el que no podrá estar Frenkie de Jong tras una nueva lesión de tobillo que le une a las bajas de Gavi y Balde. El resto, están todos disponibles.

Entre ellos, los tres apercibidos, que deberán ir con mucho ojo si no quieren perderse el trascendental duelo catalán de la próxima jornada. Gündogan y Christensen son piezas clave en el centro del campo azulgrana y apuntan a titulares esta noche, mientras que Oriol Romeu arrancará seguramente como suplente. Igual que Pedri, que solo hizo esta semana grupo en la sesión previa, lo que puede dar una oportunidad a Fermín. Arriba, la entrada más significativa podría ser la de Ferran ante sus ex.

Comparecencia conjunta de Joan Laporta y Xavi Hernández / FCB

Xavi, el foco de atención

En todo caso, el gran protagonista del partido, al menos en los instantes previos, no estará sobre el césped, sino en el banquillo. Las miradas se centrarán en Xavi Hernández y su decisión, esta ya definitiva, de cumplir contrato y liderar al Barça la próxima temporada. La estabilidad que debe aportar esta confirmación tiene que trasladarse sobre el terreno de juego.

El Barça está acostumbrado a luchar por los objetivos más ambiciosos, pero también es de equipo grande saber adaptarse a las circunstancias. La segunda plaza no se puede escapar.