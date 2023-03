Gran rival y mejor compañero: así ve a Palou el 'paddock' de la IndyCar

El piloto español comienza su cuarta temporada en Estados Unidos y sus compañeros le valoran positivamente "Estoy muy feliz por Álex. Espero que pueda volver a ser campeón", dijo Takuma Sato, expiloto de F1

Álex Palou empezó este domingo su cuarta temporada en la IndyCar. Con un título en su haber y un futuro brillante, el español se ha convertido en uno de los grandes atractivos del campeonato y en un referente para quienes comparten 'paddock' con él.

"Creo que le ven siempre como una amenaza porque es muy determinante. No muestra ninguna debilidad. Para mí es uno de los pilotos más completos. Vamos a verle brillar", aseguró a Efe el piloto japonés Takuma Sato.

A sus 46 años, Sato, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, acaba de firmar con Chip Ganassi para conducir en los circuitos ovales de la IndyCar y se ha convertido así en compañero de Palou.

"Finalmente estamos trabajando juntos. Estoy muy feliz por Álex. Espero que pueda volver a ser campeón. Es alguien muy dedicado que pasa mucho tiempo con los ingenieros y los mecánicos", explicó.

A la hora de definir a Palou como piloto, Sato se deshace en elogios: "Es una gran promesa, muy talentoso y seguro. Considerando su edad, tiene mucha experiencia. Lo conozco de haber competido contra él también en Japón. No habíamos compartido equipo hasta ahora pero siempre me ha tratado como a un compañero aunque fuéramos rivales los últimos dos años".

Con ocho años de experiencia en Fórmula Uno y trece en IndyCar, Sato conoce perfectamente ambas categorías y lo tiene muy claro al ser preguntado por el futuro de Palou en la Fórmula Uno.

"Absolutamente. Tanto Alex como (el mexicano) 'Pato' O'Ward probaron con el McLaren fuera de temporada. Es una gran oportunidad, una prueba así es fantástica. Tiene una gran posibilidad de llegar a la Fórmula Uno, creo que es bastante probable", aseguró.

Ese camino en común de Palou y O'Ward con posible destino en la Fórmula Uno lo imagina también el mexicano: "Ojalá que sí, sería fantástico poder continuar compitiendo también ahí".

O'Ward aporta el punto de vista del rival en el asfalto, pero también el del respeto mutuo y la exigencia. "Me encanta competir con él, seguro que él dice lo mismo. Siento que siempre hemos corrido muy limpio, muy fuerte. Pero es un gran rival y muy emocionante porque normalmente él siempre está en el 'mix', como nosotros. Seguirá así por muchos años, ojalá", indicó.

Dakota Fox, mecánico de Chip Ganassi, es el responsable de la suspensión del vehículo que pilota Alex Palou. Fox trabaja codo con codo junto al catalán y pone en valor su dedicación: "Es un gran chico, uno de los pilotos que más vienen con nosotros, nos habla mucho y nos ayuda con los ajustes del coche".

El hogar de Palou está en la fría Indianápolis, cerca de la fábrica de Chip Ganassi, para poder estar encima de cada evolución del coche. Podría vivir en Florida, como muchos compañeros, pero él prioriza su carrera. "En Indiana tengo al equipo, tengo la fábrica, durante la semana tengo muchas cosas que hacer. Si estuviera más lejos sería más difícil para hacer bien mi trabajo", indicó Palou.

Y a esa fábrica acuden frecuentemente con tipos como Fox, que aprecian la dedicación de Palou ya que no todos los pilotos son así: "Es un gran profesional, un gran tipo. Pasa mucho tiempo con nosotros en el taller y es muy cercano al equipo".

Palou se ha convertido en uno de los iconos de la IndyCar y el argentino Agustín Canapino, debutante en la categoría, ya seguía muy de cerca al español antes de medirse a él en las carreras. "Es un gran ídolo para mí, un gran referente", dijo al referirse como "un honor" que pueda compartir autódromo con él.

En apenas unas semanas en la IndyCar, Canapino ya ha experimentado la generosidad de Palou: "Álex es diez puntos. Le admiro mucho. Me dio un par de consejos sobre lo que es pilotar en ovales. No fueron muy alentadores, me dijo que la primera prueba lo pasas muy mal".

Para Canapino, un 'novato' singular de la IndyCar con 33 años y mucha experiencia en los circuitos argentinos, sabe que la rivalidad en el 'paddock' no siempre se traduce en cercanía, pero con Palou todo ha ido sobre ruedas. "Él es muy amable, muy humilde, una gran persona, aparte de uno de los mejores talentos que hay en el mundo, sin duda. Es un tremendo piloto, va a ser candidato al título", señaló.