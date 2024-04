Álex Baena, sobre el lío con Fede Valverde: "Sabemos como es ese club, el que manda..."

Ha pasado más de un año, pero el incidente entre Fede Valverde y Álex Baena del pasado 8 de abril de 2023 ha vuelto a entrar en escena. El futbolista del Villarreal se ha sincerado sobre todo lo ocurrido en una entrevista con la Cadena SER tras el partido ante el Rayo Vallecano.

"No he vuelto a hablar con Valverde", empezaba afirmando Baena. "Fueron meses muy duros personalmente. Me afecto en mi vida, en el fútbol y a mi familia. Ya sabemos como es la prensa de allí, el club, el que manda... Es lo que hay, es lo que me tocó sufrir, pero como he dicho es pasado", explicó el jugador del Villarreal.

Baena denunció un puñetazo del futbolista del uruguayo del Real Madrid tras un partido entre ambos equipos. "Se dijo una mentira, la usaron por lo que sucedió", declaró el futbolista respecto a las informaciones de que él le había dicho algo a Valverde sobre su hijo. "Me dolió más por mi familia, que fue acosada por redes y por otros lados durante mucho tiempo. En el partido nos vimos y no pasó nada, jugamos como dos profesionales y asunto cerrado."

El jugador del Villarreal confirmó, además, que ha vuelto a las redes sociales, tras cerrárselas debido al acoso por el incidente: "Estoy por ahí, pero siempre están los típicos tontos que hay tanto en el campo como en las redes, que se esconden detrás de una pantalla y bueno, al final es lo que tenemos que aguantar. Es lo que toca".

"Jugar en el Barça sería un sueño. Es el mejor equipo del mundo"

Baena también habló sobre su futuro, dejando claro que su mayor deseo es ir al Barça. "¿Mi cláusula? Yo creo que eso hay que hablarlo con Fernando Roig, pero que habrá que pagar los 60 millones de euros si quieren que me vaya", explicó el centrocampista. "¿A quién no le gustaría ir al Barça? Sería uno de los mayores sueños como futbolista, es el mejor equipo del mundo, pero estoy en el club de mi vida y ojalá estar muchos años", aclaró.

"¿La Eurocopa? Ojalá, sería un sueño poder representar a mí país en uno de los torneos más importantes a nivel internacional", concluyó Baena sobre una posible convocatoria de Luis de la Fuente.