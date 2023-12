Carlos Sainz: "Ahora mi prioridad es renovar por Ferrari"

Carlos Sainz ha participado en un evento navideño con la prensa en Madrid y ha dejado claro una vez más su firme intención de continuar vistiendo de rojo más allá de 2024, cuando expira su actual contrato con Ferrari: "Mi objetivo es empezar la nueva temporada sabiendo dónde voy a correr en 2025. Mi prioridad número uno ahora mismo es renovar con Ferrari y seguir muchos años más juntos", ha señalado.

"Hay que ponerse de acuerdo y tenemos tres meses por delante para hacerlo, hasta la primera carrera del Mundial. Se habla de lo que me ofrecen pero se dice sin saber y no voy a especular. Obviamente quiero renovar y me gustaría hacerlo por más de un año. Me siento perfectamente valorado por Fred Vasseur y por toda la familia Ferrari. Renovaré si me siento de esa manera y si siento que se me valora, que así es. Estoy convencido de que llegaremos a un acuerdo" augura Sainz.

Su balance de la temporada que se clausuró hace un mes en Abu Dhabi ha tenido luces y sombras, si bien Carlos fue el único piloto de la parrilla que logró ganar una carrera (Singapur) sin pilotar un Red Bull. "En términos generales ha sido una temporada con muy buenos momentos, obviamente los menores fueron en Singapur y Monza. Pero también es verdad que el principio y el final de curso nos hubiera gustado que fuera mejor, que este año en Ferrari esperábamos más del coche", ha reconocido.

De cara al próximo año, Sainz espera más del coche que se dará a conocer el 13 de febrero en Maranello y confía en que les permita recortar diferencias con Red Bull: "No sé si seremos capaces de dar ese paso, pero quiero pensar que sí. Es un objetivo muy difícil para cualquier equipo, no solo para nosotros. Pero si alguien capaz de hacerlo es Ferrari y más viendo cómo hemos acabado la temporada. A Ferrari no le puedes exigir nada porque ellos son los primeros que quieren ganar, llevan deseando hacerlo desde 2008", ha comentado Carlos en el evento organizado por su patrocinador, Estrella Galicia 0,0.

"Este año en clasificación muchas veces vimos que podíamos batir a los Red Bull, pero luego llegaba la carrera y te metían tres décimas por vuelta. Ha sido un año duro, con un coche que iba mejor el sábado que el domingo. Salías del circuito frustrado, pero el lunes volvías a cargarte de optimismo. Lo que sí hemos aprendido todos este año es que la gran ventaja de Red Bull es que tienen un coche muy polivalente que funciona en todos los circuitos. Esa es la circunstancia que les hace ser tan dominantes.En Ferrari hemos aprendido la lección, 2023 nos ha demostrado que no íbamos en la dirección adecuada, que había que resetear y emprender otro camino", ha apuntado.

Sainz también se ha referido al futuro del GP de España de Fórmula 1 ante el interés por Madrid de contar con una carrera cuatro décadas después de la última cita en el Jarama y el posible conflito de intereses que eso podría suponer con la prueba que desde hace 33 años se celebra en el Circuit de Barcelona: "La prioridad numero uno es que haya Gran Premio de España. Como piloto español no tengo una preferencia clara entre Madrid y Barcelona, solo quiero que el evento sea un ejemplo a seguir, icónico, que pueda marcar la diferencia como veo en México, Singapur, Australia. Que España deje una buena imagen y una buena representación. Obviamente como madrileño estaría encantado de tener un Gran Premio de Madrid, pero mi prioridad es que haya una buena carrera en España", ha zanjado.