Ferrari podría renovar a Carlos Sainz hasta 2027

Fred Vasseur y Enrico Cardile analizaron la actualidad de Ferrari en la tradicional comida de Navidad organizada en la fábrica de Maranello. Y sobre la mesa, uno de los temas candentes fue el de las negociaciones para renovar a Charles Leclerc y Carlos Sainz, que finalizan contrato al final de la próxima temporada 2024.

"Carlos Sainz y Charles Leclerc tienen contrato con nosotros hasta finales de 2024 y quedan aún 13 meses delante nuestro. Es una situación bastante cómoda. Mercedes renovó el contrato de sus pilotos a finales de agosto. Seguimos teniendo muchas semanas y meses por delante. Creo que dije hace un año que intentaría tomar una decisión antes de final de año", afirmó Fred Vasseur.

"Pero tengo que admitir que la última parte de la temporada fue un gran caos para todos, también para mí, fue muy exigente y tenemos reuniones, hemos empezado las conversaciones, pero nada comparado con el plan inicial. No es un problema, tenemos mucho margen en comparación a lo que hizo Mercedes. Lo tenemos fácil y tomaremos la decisión pronto", admitió Vasseur.

El francés fue más allá y dejó entrever la posibilidad de cerrar un acuerdo a largo plazo con ambos pilotos: "Si tengo a los dos pilotos adecuados para 2024, los tengo para 2025, 2026 y 2027. Por supuesto, es una oportunidad para todos para parar un ciclo. Lo es para todos. Si miras los últimos 25 años de la F1, siempre ha habido un dominador por ciclo y el cambio de regulaciones suele ser una oportunidad para pararlo", señaló el máximo responsable de Ferrari.

"Tenemos a dos pilotos que han sumado más o menos los mismos puntos este año. Carlos Sainz ha sido el único capaz de batir a Max Verstappen, a excepción de Checo Pérez. Logró poles y con él es posible tener grandes charlas y es algo que se aprecia durante la temporada, su colaboración es muy buena", recordó el francés.

"No es que en Abu Dhabi perdiéramos la segunda posición por el resultado de Carlos Sainz. Si este año perdimos el segundo puesto en el Mundial de equipos para mí es más por el inicio de curso, por Barcelona, Miami, Zandvoort y no por Abu Dhabi. No hay confusión en eso", zanjó Vasseur, que también flirteó con la idea de tener a Max Verstappen de rojo.

"Creo que si le preguntas a los 10 jefes de equipo de la parrilla estarían que sería un placer recibir a Max Verstappen en su equipo. Creo que tiene muchos años de contrato aún con Red Bull y necesitamos estar centrados en nosotros mismos, no hay que perder energías. Hay que centrarse en lo que hacemos dentro del equipo, no solo en cuanto a pilotos, en general, sobre todo lo que hemos hablado hoy. Pero nunca digas nunca", dijo.