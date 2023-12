Ferrari anuncia la fecha de presentación de su monoplaza en 2024

Ferrari presentará en 'sociedad' su nuevo monoplaza de 2024 -aún sin nombre- el próximo 13 de febrero. Los responsables de la Scudería querían repetir la fecha del pasado año, el 14 de febrero, por San Valentín, pero han tenido que anticiparse un día por la proximidad con el inicio de la pretemporada en Bahrein.

El jefe de equipo de Ferrari, Frédéric Vasseur, informó durante la tradicional celebración navideña con la prensa en Maranello que visto el adelanto de la pretemporada por el ramadán les resultaba imposible presentar el coche el día 14, aunque está convencido de que otros equipos sí podrán hacerlo ese día. Y es que la intención del equipo italiano es rodar en su circuito de Fiorano antes de viajar a Bahrein.

"La presentación del coche será el 13 de febrero, un día antes de San Valentín. Veréis el resto de los detalles ese día. Esto se debe a que el inicio de los test de pretemporada se ha adelantado un día en comparación a 2023 y está todo muy apretado, hay que ser serios. Queremos probar antes de viajar allí y es un desafío completar todo en su debida fecha", explicó Vasseur en la cena de Navidad de Ferrari.

"No tenemos otra opción. Creo de todas formas que otros equipos van a presentar su coche el día 14, pero va a ser muy difícil para todos llegar preparados al primer día de test", señaló Vasseur , que aseguró también que "el mejor regalo de Navidad es hacer un buen trabajo en marzo, no en diciembre. En estas fechas, todo se basa en promesas y no queremos hacer promesas. Veremos en marzo si llega el regalo de Navidad o no", cerró el francés, que pasó de puntillas por el tema de las renovaciones de Carlos Sainz y Charles Leclerc: "Es el objetivo. Estamos en conversaciones y tenemos margen de tiempo", apuntó.