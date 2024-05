Pallejà acull una nova edició del Campionat de Catalunya de Físic-culturisme i Fitness 2024

Aquest pròxim diumenge 26 de maig es disputarà a la Sala Pal.ladius de Pallejà una nova edició del Campionat de Catalunya de Físic-culturisme i Fitness. Una competició que comptarà amb la presència dels i les millors atletes catalanes que lluitaran per un lloc d'honor en el podi, i per una plaça en la selecció catalana que el 14 de juny es desplaçarà fins a Voorthuize, Països Baixos, per a participar en el Campionat del Món de Físic-culturisme i Fitness INBA.