Alonso, sobre Hamilton: "Nunca seremos amigos"

Fernando Alonso ha estrenado un documental en DAZN donde ha repasado los momentos más icónicos de su trayectoria como piloto. El asturiano, que ahora sueña con Aston Martin, no tiene reparo en recordar etapas traumáticas, en especial aquella polémica temporada en 2007 con McLaren.

El piloto asturiano compartió escudería con el británico en una de las etapas más oscuras de Fernando Alonso en la Fórmula 1. La excesiva competitividad entre ambos durante la temporada se tradujo en múltiples enfrentamientos que acabaron por romper la relación entre dos de los mejores pilotos de la historia del automovilismo.

Ahora, el piloto asturiano repasa aquella época: "Estábamos en el mismo equipo, el mismo garaje, viajábamos muchas veces juntos, estábamos en las reuniones y empezamos a notar que había esta fricción, había tensión, nos jugábamos el Mundial y nos jugábamos cada carrera el domingo", explica.

Alonso recuerda las complicaciones de esa temporada: "Llegas a la reunión del equipo y estás viendo su telemetría, sus cámaras a bordo del coche... cada uno miraba para lo suyo, para tener ese extra de ventaja, porque estábamos muy igualados. Tuvimos un jefe -Ron Dennis- que no supo controlar la situación", comenta.

Sobre una posible reconciliación con el piloto británico, Alonso no cree que exista esta posibilidad: "Creo que ahora hay otro tipo de rivalidad. No creo que seamos amigos en el futuro. Creo que no compartimos muchas cosas, pero en 2007 la rivalidad llegó a un escalón superior", explica.