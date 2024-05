Aterriza en España una moneda de 5 euros completamente legal

¿Nunca te has preguntado por qué no se encuentra en curso una moneda de 5 euros en lugar de un molesto billete con un valor tan pequeño? Al menos por el momento, este asunto no encontrará solución, pero sí que se lanzará en España una nueva edición de las monedas de 5 euros dedicadas a las capitales de provincia y ciudades autónomas como las que ya se emitieron entre 2010 y 2012.

La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) ha confirmado la noticia a través de un comunicado que ha levantado una enorme expectativa. En aquella primera tirada, se acuñaron tan solo 20.000 monedas (100.000 euros), lo que empujó a coleccionistas, numismáticos y especuladores a buscar todas las monedas de 5 euros posibles para tenerlas a buen recuado. Ahora, la FNMT volverá a producir nuevas piezas que entrarán en circulación muy pronto.

Aunque llamemos a estas monedas como 'monedas de 5 euros', su valor de mercado es más elevado ya que la FNTM las vende a través d esu tienda original a cambio de 36,30 euros. No obstante, al ser una edición limitada, muchas no se encuentran disponibles; tampoco la colección completa que se vendía por 1.887,60 euros y que incluía una unidad de cada tipo de moneda fabricada.

Cada moneda pesa 13,5 gramos y están formadas por 925 milésimas de plata. En cuanto al tamaño, tienen un diámetro de 33 milímetros y el detalle más particular es que cada moneda muestra la imagen de algún monumeto o dato característico de la provincia y/o comunidad autónoma de la que se trate.