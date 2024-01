Alonso, motivado en Aston Martin: "Hay hambre de victoria"

DAZN ha estrenado hoy ‘Fernando. Revelado’, un nuevo documental en el que el propio Fernando Alonso descubre a través de imágenes los momentos más icónicos y decisivos de su trayectoria como piloto. Desde las relaciones personales que ha mantenido con figuras como Lewis Hamilton, Michael Schumacher o Flavio Briatore, a cómo contempla su futuro en la Formula 1, pasando por el momento en el que se sintió “invencible y de otra dimensión” al volante de un monoplaza.

Alonso se sincera como nunca en un documental al que los seguidores del ‘Gran Circo’ y del asturiano pueden acceder de manera totalmente gratuita en DAZN y disfrutar del contenido sin necesidad de suscribirse a un plan de pago, registrándose en el siguiente link: https://www.dazn.com/es-ES/home.

Viendo una foto de la pasada temporada celebrando uno de sus podios, Fernando se muestra convencido de que 2023 fue un año de transición y que el equipo tiene la ambición de lograr grandes cosas en el futuro: “El equipo tiene hambre de victoria, está motivado y hay entusiasmo. Esta fuerza de Aston Martin seguramente me ayude a mí también a mantener la sonrisa”, dice.

Luces y sombras

Además de recordar a figuras como Adrián Campos, Alonso reconoce el hueco especial que Flavio Briatore ocupa en su corazón, puesto que fue el padrino que le ayudó a llegar a lo más alto: “Llevamos 23 años juntos y no ha hecho más que reforzarse la relación, que es casi paternal. Es una persona de la que me he podido fiar y ha estado siempre cerca. En el deporte profesional ves fácil las personas que están por interés y las que están de verdad y son sinceras, en las que está Flavio”, considera.

Sobre su icónica imagen abierto de brazos y gritando subido encima del Renault después de lograr su primer Mundial en Interlagos, Fernando ha asegurado que: “La he visto mil y una veces, todo el mundo la recuerda. Brasil 2005. Me hace recordar la liberación de un sueño. Cada uno lo expresa de una manera y yo lo hice así, con un grito con toda mi energía en el que iban 15 años de mi carrera deportiva. Los esfuerzos de mis padres, de Genís Marcó, que me ayudó tanto en el karting, de Adrián Campos, que me dio la oportunidad de subirme a un monoplaza, de Flavio, que me dio la oportunidad de llegar a Renault… En la Formula 1 hay muchas presiones y te absorbe todo el tiempo que tienes, ya que sostienes sobre tus hombros un equipo de mil personas. En este grito había quince años de presiones, tensión y nervios y cuando consigues lo que has soñado toda la vida, lo expresas así”.

Casi 20 años después de ese momento, tiene claro qué es lo que cambiaría y el consejo que le daría al Fernando del pasado: "Creo que no disfruté todo lo que debería de esos momentos. Tenía 24 y 25 años y ya estaba pensando en la siguiente carrera y en lo siguiente. Pensaba que volvería a repetirlo, y tengo pocos recuerdos de esa tarde, de esa noche, de esa vuelta a casa o del abrazo con mi madre y con mi hermana. No tengo tantos recuerdos como debería, así que me diría que baje un poco la intensidad, que disfrute del momento y ya la semana siguiente pensase en el próximo reto”, admite.

Sin embargo, sí que recuerda bien los cinco años que vivió en Ferrari, los cuales ha asegurado que fueron especiales y donde vivió su mejor momento encima de un Formula 1: “Valencia 2012 fue mi mejor carrera y lo más cercano que me he sentido nunca a ser invencible, a estar en otra dimensión”.

Fernando también reflexiona sobre la mayor rivalidad que ha tenido en toda su trayectoria, con Lewis Hamilton, y sobre cómo ha evolucionado: “Creo que ahora hay otro tipo de rivalidad. No creo que seamos amigos en el futuro. Creo que no compartimos muchas cosas, pero en 2007 la rivalidad llegó a un escalón superior. Empezamos a notar esa tensión y esa fricción. Llegas a la reunión del equipo, y ves cómo tiene quejas para corregir y mejorar lo suyo, no lo de los dos, y así lograr ese extra de ventaja. Hubo muchas cosas que rompieron la armonía. Éramos jóvenes e inmaduros, yo el primero, pero además teníamos un jefe que no supo controlar la situación. Va a quedar bajo llave lo que pasó, he borrado muchas cosas. Cada vez que nos adelantamos tiene un extra, y creo que siempre estará”.

Asimismo, Fernando asegurado que Fisichella es el único piloto con el que tiene amistad, aunque reconoce mantener una buena relación con Max Verstappen y Checo Pérez: “Tanto Max como Checo son dos pilotos en los que puedes confiar en la pista. Verstappen en sus inicios tuvo más incidentes, pero creo que somos muy similares. Nos gustan cosas similares. Vamos con la ropa del equipo y una mochila, corremos el sábado y el domingo y nos vamos con la mochila otra vez. Nos gustan las cosas simples”.