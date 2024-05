La Euroliga se 'olvida' del Barça

La Euroliga dio a conocer este lunes al primer equipo de la temporada y también el segundo, y en ninguno de ellos aparece un solo jugador del Barça, algo un tanto sorprendente después de haber estado prácticamente toda la temporada en la segunda plaza, a excepción de las últimas semanas donde finalmente cayó al cuarto puesto.

El primer equipo de la temporada cuenta con dos jugadores del Panathinaikos, Mathias Lessort y Kendrick Nunn, el ex blaugrana Nigel Hayes-Davis como alero, Mike James en la posición de escolta y el base del Madrid, Facundo Campazzo, como mejor director.

Tampoco hubo reconocimiento en el segundo equipo, en el que aparecen otros dos jugadores blancos, el pívot caboverdiano Walter Tavares, el croata, pretendido ahora por el Barça, Mario Hezonja, dos jugadores del Maccabi, Wade Baldwin IV junto al base Lorenzo Brown, y otro más de Panathinaikos, el veterano Kostas Sloukas.

Madrid y Panathinaikos, los más premiados

Madrid y Panathinaikos logran tres jugadores en los dos primeros equipos, donde sorprende la presencia de dos jugadores del Maccabi, que siempre ha estado en posiciones retrasadas de cabeza, mientras que el olvido de algún jugador del Barça no deja de ser sorprendente.

En el Segundo Equipo de la Euroliga, tampoco hay representación blaugrana / EUROLEAGUE

La elección de los jugadores se ha dividido al 25% con el voto de aficionados, medios de comunicación, entrenadores y los capitanes de equipo, que han confeccionado tanto el primer como el segundo equipo.

Prácticamente, todos aparecen en la lista de mayor valoración de la temporada regular y entre los azulgranas, solo se encuentra el pívot checo, Jan Vesely, que ocupa el puesto decimonoveno, con una media de 14,9 puntos por encuentro.

Un ex del Barça en el primer equipo y otro, fuera

Destaca en el primer equipo la presencia de un ex blaugrana, Nigel Hayes-Davis, jugador clave en los esquemas de Jasikevicius y que pasó por el Barça, con el lituano al mando, con más pena que gloria. Hayes ocupa el puesto 14 en valoración, con una media de 15,9 puntos.

La ex estrella del Barça, Nikola MIrotic, ha sido otro de los jugadores que no ha logrado estar presente ni en el primer ni el segundo equipo, lo que no deja de ser una sorpresa ha pesar de haber cumplido su trabajo en Armani Milán, con una media de 18,9 puntos, aunque habiendo jugado tan solo 21 de los 34 encuentros